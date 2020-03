Η Celine Dion στα 51 της είναι πιο καλοντυμένη από ποτέ

Με Oscar de la Renta

Αυτό το σύνολο θα μπορούσε κάλλιστα να το φοράει η Carrie Bradshaw σε κάποιο επεισόδιο του Sex and the City. Πιθανόν βέβαια να το είχε συνδυάσει με πέδιλα, όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πλεκτό πουλόβερ με μία δραματική, τεράστια balloon ασύμμετρη φούστα με φλοράλ μοτίβο ήταν η επιλογή που έγινε αμέσως viral. Το look ολοκλήρωσε με Ralph Lauren λευκές μπότες. Ρομαντικό, δυναμικό μιας και δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, και τόσο μα τόσο ταιριαστό στο όλο σκηνικό, παρά την αντίθεσή του με το αστικό τοπίο. Τι μπορεί να μην αρέσει από αυτή την εμφάνιση; Τα λουλούδια που ήταν το τέλειο αξεσουάρ, τα χάρισε τελικά στους θαυμαστές της που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το ξενοδοχείο όπου έμενε.