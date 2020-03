Beauty Queen | Η Kylie Jenner στο Harper's Bazaar

Από την Christine Lennon

Φωτογραφίες: Morelli Brothers

Tα γραφεία της Kylie Cosmetics βρίσκονται στον τελευταίο όροφο ενός high tech κτιρίου από ατσάλι και γυαλί κοντά στον αυτοκινητόδρομο του Καλαμπάσας, λίγο έξω από το Λος Άντζελες. Η 22χρονη Kylie Jenner –υπολογίσιμο μέγεθος πια στο χώρο της ομορφιάς, μητέρα της δίχρονης Stormi Webster (την απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον ράπερ Travis Scott) και νεότερο μέλος της φυλής Kardashian-Jenner– βρίσκεται κάπου μέσα στο κτίριο έτοιμη να μεταμορφωθεί σε Μαρία Αντουανέτα για το Harper’s Bazaar. Οι fans του reality show "Keeping Up With the Kardashians" θα θυμούνται την Kylie σαν ένα μικρό δεκάχρονο κορίτσι όταν πρωτοξεκίνησε το σόου, το 2007.

Από νωρίς εκείνη και η μεγαλύτερη αδελφή της Kendall ήταν τα χαριτωμένα διαβολάκια της υπόθεσης. Ένα απαραίτητο αντιστάθμισμα στο έντονο δράμα που εκτυλισσόταν στη ζωή των μεγαλύτερων αδελφών Kardashian, των Kourtney, Kim, Khloé και Rob. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι αδελφές Jenner έχουν χαράξει το δικό τους μονοπάτι: Η Kendall ως top model και η Kylie ως ο ιθύνων νους ενός brand καλλυντικών που ξεκίνησε με ένα σετ προϊόντων για τα χείλη, τα Lip Kits, και τώρα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά μακιγιάζ και περιποίησης της επιδερμίδας. Η Kylie και η Kris, που διευθύνουν την επιχείρηση, πρόσφατα πούλησαν ένα πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 600 εκατ. δολαρίων στον όμιλο Coty, γεγονός που ανεβάζει την αξία της Kylie Cosmetics σε πάνω από 1 δισ. δολάρια. [...]

Ένα πράγμα που έμαθε η Kylie από τη δική της συνεχή έκθεση στη δημοσιότητα είναι το πώς να διδάξει την κόρη της να αντιμετωπίζει την εμπειρία του να είσαι καθημερινά αντικείμενο λατρείας. "Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αν και είναι ακόμη πολύ μικρή. Θέλω από τη μία να της υπενθυμίζω πόσο ευλογημένοι είμαστε και από την άλλη να της δώσω να καταλάβει ότι ο τρόπος που ζούμε δεν είναι ο φυσιολογικός μέσος όρος. Είναι όμως η ζωή μας. Ο κόσμος θέλει συνέχεια να μας φωτογραφίζει. Νομίζω ότι θα ένιωθε περίεργα αν της κάλυπτα τα μάτια να μην το βλέπει". Θέλει κι άλλα παιδιά; "Όλοι μου οι φίλοι με πιέζουν γι’ αυτό. Αγαπούν τη Stormi κι εγώ σίγουρα θέλω να της χαρίσω ένα αδελφάκι, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιο πλάνο". Εκτός δουλειάς η Kylie είναι σπιτόγατος. "Μου αρέσει να ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και να παρακολουθώ ταινίες. Κάποιες μέρες δίνω ρεπό στις νταντάδες και περνάω χρόνο μόνη μου με τη Stormi στο σπίτι".

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της Kylie Jenner στο Harper's Bazaar Απριλίου που κυκλοφορεί 22/3 μαζί με Το Βήμα της Κυριακής.