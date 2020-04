WardrobeGoals | Οι ωραιότερες γκαρνταρόμπες των celebrities

Οι γυναίκες που αγαπούν τη μόδα αποδεικνύουν πως το προσωπικό τους στιλ, δεν αποτυπώνεται μόνο στα κομψά και μοντέρνα looks τους, αλλά και στην αισθητική και τη διακόσμηση που έχουν στα σπίτια τους. Οι συλλογές με τα must have των μεγαλύτερων οίκων παγκοσμίως βρίσκονται μέσα στις μεγάλες και ευρύχωρες walk in γκαρνταρόμπες τους, εικόνες από τις οποίες μοιράζονται συχνά στα social media και κάνουν κάθε γυναίκα που επίσης αγαπάει την μόδα να τις ζηλεύει. Πολυτελή υλικά όπως είναι το μάρμαρο και οι καθρέφτες αναβαθμίζουν το χώρο ενώ δημιουργούν την ιδανική διαρρύθμιση για να μπορούν να απολαμβάνουν κάθε τους στιγμή ενώ ψάχνουν το κατάλληλο outfit.

Ακόμα και τις στιγμές που επικρατεί ένα "beautiful chaos", οι γκαρνταρόμπες που ακολουθούν είναι υπέροχες.

Chiara Ferragni

Leonie Hanne

Gilda Ambrosio

Emili Sindlev

Camille Charriere

Rosie Huntington-Whiteley

Elsa Hosk

Kylie Jenner