10+1 στυλιστικά λάθη που προσθέτουν χρόνια

Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι λένε τα ρούχα σας για εσάς και, κυρίως, για την ηλικία σας, όχι με τη βιολογική της έννοια αλλά με την ουσιαστική, δηλαδή αυτή που καθορίζεται από τη διάθεση, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα σας. Το να μειώσετε την ηλικία σας κατά 10, 15 ή και περισσότερα χρόνια μπορεί να γίνει εύκολη υπόθεση αν δείτε την γκαρνταρόμπα σας με άλλο μάτι. Παρακάτω συγκεντρώσαμε 11 στυλιστικά λάθη που σας μεγαλώνουν και που, γνωρίζοντάς τα, θα ανανεωθείτε άμεσα.

Τα στυλιστικά λάθη που μας μεγαλώνουν:

1. Τα ρετρό ρούχα

Το vintage στυλ είναι ξανά στη μόδα και αν είστε κάπου στα 20 μπορείτε να τα υιοθετήσετε άφοβα ακόμα και σε total look. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως τα αγαπημένα σας ρετρό ρούχα σας μεγαλώνουν, όταν τα συνδυάζετε όλα μαζί στο ίδιο look. Δοκιμάστε να συνδυάσετε ένα retrο κομμάτι με άλλα σύγχρονα για ένα φρέσκο look που σας κόβει χρόνια αντί να σας κάνει να φαίνεστε σα να "κόλλησατε” σε μία εποχή.

2. Το συντηρητικό ντύσιμο

Ανάμεσα στη δημιουργία ενός προσωπικού στυλ με συνέπεια και συνοχή και στο τέλμα μιας βαρετής γκαρνταρόμπας γεμάτης "basics” σε μια ουδέτερη παλέτα, υπάρχει τεράστια διαφορά. Μπορεί, το μπεζ, το γκρι, το μαύρο και το σκούρο μπλε να είναι κλασικά και "ασφαλή” χρώματα όμως σε υπερβολικό βαθμό έχουν τη δύναμη να βαλτώσουν όλη σας την γκαρνταρόμπα. Εναλλακτικά επιλέξτε κομμάτια που ανήκουν στην ουδέτερη παλέτα αλλά διαθέτουν ενδιαφέρουσα υφή και σχεδιασμό (ένα ιδιαίτερο ύφασμα, σχέδιο ή διακόσμηση είναι ευπρόσδεκτα). Ακόμα, εμπλουτίστε την γκαρνταρόμπα σας με κομμάτια σε πιο τολμηρά χρώματα αλλά πιο basic σχεδιασμό, προκειμένου να κρατήσετε μια ισορροπία.

3. Τα "βαρετά” παπούτσια

Μπορεί τα άνετα μοκασίνια σας να είναι ό,τι καλύτερο για εκείνες τις ημέρες που δεν προλαβαίνετε, όμως υπάρχουν κι άλλα παπούτσια εκεί έξω που μπορούν να αναβαθμίσουν στυλ σας και παράλληλα να σας παρέχουν την άνεση που χρειάζεστε. Σκεφτείτε χρώμα, υφές, χαμηλά ή χοντρά τακούνια για άνεση και, φυσικά, μοντέρνα sneakers.

4. Τα λάθος εσώρουχα

Επιλέξτε εσώρουχα χωρίς ραφές και από μαλακά υφάσματα και ζητήστε τη βοήθεια μίας πωλήτριας στην επιλογή του σωστού νούμερου και στυλ στο σουτιέν. Θα εκπλαγείτε με το πόσο διαφορετικό θα δείχνει το σώμα σας αλλά και με το πόσο όμορφα θα νιώθετε.

5. Το κόλλημα σε παλιές τάσεις

Ακόμα κι αν δεν έχετε σκοπό να ακολουθήσετε τις τάσεις της μόδας, φροντίστε να ενημερώνεστε γι’ αυτές και να ανανεώνετε συχνά τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας σας (σακάκια, τζιν, φούστες, παπούτσια κτλ) με αντίστοιχα που φέρουν πιο σύγχρονες λεπτομέρειες.

6. Τα φαρδιά ρούχα

Οι boxy, τετράγωνες σιλουέτες και τα oversized ρούχα σπάνια κολακεύουν. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για ρούχα καλοραμμένα, που εφαρμόζουν άψογα στο σώμα σας και το αναδεικνύουν αντί να το κρύβουν.

7. Οι αγορές από νεανικά μαγαζιά

Μείνετε σε απόσταση ασφαλείας από οτιδήποτε μπορεί να φοράει ένα κορίτσι σε ηλικία σχολείου και επενδύστε σε πιο "ενήλικα” trendy κομμάτια που αποφεύγουν τις υπερβολές. Επιλέξτε μια μίνι φούστα που τελειώνει λίγο πάνω από το γόνατο αντί για την hot mini εκδοχή της και ένα μαλακό πλεκτό κολάν μαζί με πολύ μακρύ πουλόβερ αντί για ένα φτιαγμένο από δερματίνη.

8. Τα πολλά "στρας” και τα statement κοσμήματα

Δεν χρειάζεστε εκείνο το τζιν με τα στρας στις τσέπες, ούτε εκείνο το T-shirt με τις πέτρες στο γιακά. Αντί γι' αυτό επιλέξτε λεπτά κοσμήματα που μπορείτε να φορέσετε 2-3 μαζί και κρατήστε τα εντυπωσιακά σας κομμάτια για τις πραγματικά επίσημες περιστάσεις.

9. Τα ελάχιστα ή μηδέν αξεσουάρ

Στον αντίποδα του προηγούμενου tip, αποφύγετε το να μη φοράτε κανένα κόσμημα ή αξεσουάρ, αφού δίνει την εντύπωση πως μάλλον βαριέστε. Επιλεγμένα κοσμήματα, ένα φουλάρι ή μια ζώνη θα συμπληρώσουν το look σας και θα το κάνουν πιο ενδιαφέρον και νεανικό στη στιγμή.

10. Τα παστέλ χρώματα

Το τρικ με τα παστέλ χρώματα είναι να μπορείτε να καταλάβετε ποιες αποχρώσεις σας δείχνουν χλωμή και ταλαιπωρημένη και να τις ανταλλάξετε με άλλες, πιο βαθιές και σκούρες που δείχνουν και πιο αριστοκρατικές. Οι αποχρώσεις των πετραδιών είναι τέλεια επιλογή για πλούσια casual πλεκτά αλλά και βραδινά ρούχα, ενώ οι καθαρές ουδέτερες αποχρώσεις θα δώσουν στα παστέλ σας περισσότερο δυναμισμό και θα "σώσουν” το look.

11. Τα αθλητικά ρούχα εκτός γυμναστηρίου

Τα αθλητικά παπούτσια, οι φόρμες και οι φλις ζακέτες ανήκουν μονάχα στο γυμναστήριο. Αν τα φοράτε οπουδήποτε αλλού υποδηλώνουν πως μάλλον δεν προσπαθείτε και πολύ για το look σας κάτι που "σας μεγαλώνει” ασυναίσθητα.

