Ο οίκος Dior μοιράζεται ένα μοναδικό vintage ντοκιμαντέρ για την Υψηλή Ραπτική

Ο Dior συνεχίζει να προσφέρει την ευκαιρία στους fans του να ανακαλύψουν σε βάθος την ιστορία του. Αυτή την περίοδο, που ο κόσμος βρίσκεται καθηλωμένος στο σπίτι, εξαιτίας της πανδημίας που σε πολλές περιοχές βρίσκεται ακόμα σε έξαρση, έχει αντιληφθεί πλήρως πως υπάρχει ανάγκη να προσφέρει απλόχερα λίγο από το "όνειρο" που δημιουργεί εδώ και παραπάνω από μισό αιώνα. Ο γαλλικός οίκος λοιπόν, μετά την ανάρτηση ενός 50λεπτου βίντεο που αποκάλυψε το making of της μοναδικής έκθεσης Dior: Designer of Dreams, προσφέρει ακόμα ένα μίνι ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου 13 λεπτών, το οποίο ασχολείται με την Υψηλή Ραπτική.

Fitting ενός φορέματος στη New Look γραμμή, στο ατελιέ του Dior στο Παρίσι, στα 1950s.

Στιγμιότυπο από fitting λίγο πριν από επίδειξη στο ατελιέ του Christian Dior στο Παρίσι στα 1950s.

Ο Christian Dior ήταν ένας παθιασμένος άνθρωπος που δεν πίστευε στα ημίμετρα. "Ό,τι κι αν κάνεις –είτε πρόκειται για δουλειά, είτε για διασκέδαση- κάντο με πάθος, ζήσε με πάθος" είχε γράψει. Ήταν ένας οραματιστής που άλλαξε την ιστορία της μόδας, όχι μόνο με το iconic New Look του, αλλά και με την μοναδική αισθητική του που παραμένει πηγή έμπνευσης μέχρι και σήμερα. Παρόλο που ο ίδιος αποκαλούσε τον Balenciaga "Master”, τα σχέδια και οι τεχνοτροπίες του αποτελούν παράδειγμα και ήταν ανάμεσα σ’ αυτές που έθεσαν τις βάσεις για τη σύγχρονη Υψηλή Ραπτική και όχι μόνο. Στη βιογραφία του έγραψε μεταξύ άλλων ότι έβλεπε τους couturiers σαν ανθρώπους που ενσαρκώνουν το υπέροχο και ότι είναι με έναν τρόπο "masters of dreams".

Στιγμιότυπο από επίδειξη του Christian Dior στο Παρίσι, στα 1950s

Τώρα ο οίκος φέρνει στο φως αυτό το μοναδικό ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία του μέσα από τα πλούσια αρχεία του. Στόχος είναι να "δώσει κάτι ανάλαφρο αυτή την περίοδο που όλοι δοκιμάζονται".

Το ντοκιμαντέρ Haute Couture σκηνοθέτησε ο Henri A. Lavorel, και μας ταξιδεύει μέχρι και τα παρασκήνια της 30 Avenue Montaigne. Με υλικό από τα ατελιέ του Christian Dior, προσφέρει μία περιήγηση στη δημιουργία της Autumn-Winter 1949 haute couture συλλογής, καθώς την περιγράφει ο ίδιος ο Dior.

To "The world of Monsieur Dior in his own words" είναι ήδη διαθέσιμο: