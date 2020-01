O οίκος Balenciaga επιστρέφει στην Υψηλή Ραπτική

Ο οίκος Balenciaga επιστρέφει στην Υψηλή Ραπτική. Η πρώτη Haute Couture συλλογή του οίκου μετά από 60 σχεδόν χρόνια θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Ιούλιο στην αντίστοιχη Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής για το Φθινόπωρο του 2020, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Η απόφαση γι' αυτό το couture comeback ανήκει φυσικά στον Demna Gvasalia ο οποίος αποφάσισε αυτό το εγχείρημα βασισμένος στην πλούσια ιστορία που έχει ο οίκος στην Υψηλή Ραπτική. Ο Cristobal Balenciaga ήταν άλλωστε ένας από τους πιο σημαντικούς couturiers όλων των εποχών και ο ίδιος ο Dior τον αποκαλούσε "The Master of us all", ενώ ακόμα και η ομολογουμένως δύστροπη Coco Chanel αναγνώριζε το μοναδικό του ταλέντο στο σχεδιασμό και τη ραφή των ρούχων.

O Demna Gvasalia με την Alex Wek (που φοράει Balenciaga δημιουργία του) στα 2017 CFDA Fashion Awards.

"Η Υψηλή Ραπτική είναι στις βάσεις αυτού του οίκου. Γι' αυτό και θέλω να τη φέρω πίσω. Για μένα είναι μία ανεξερεύνητη μορφή δημιουργικής ελευθερίας και μία πλατφόρμα για καινοτομίες. Δεν προσφέρει μόνο μια διαφορετική οπτική και διαφορετικές δυνατότητες, φέρνει επίσης ένα μοντέρνο όραμα για τον οίκο, που προέρχεται από τις ρίζες του" είπε ο Gvasalia ανακοινώνοντας το νέο.

O Cristobal Balenciaga με την Carmel Snow στα 1950s

Το 1968 ο Ισπανός Balenciaga έκλεισε το ατελιέ του και από το 2015, που ο Demna Gvasalia που ανέλαβε τα ηνία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να αναβιώσει η πλούσια κληρονομιά του. Cocoon coats, μοναδικά φορέματα αλλά και άλλα εμπνευσμένα από τις '50s σιλουέτες του Crostobal είναι μόνο μερικά από αυτά τα κομμάτια που έχει επαναφέρει ο Γεωργιανός creative director, αποδεικνύοντας ότι το iconic στιλ του Balenciaga μπορεί να είναι επίκαιρο και μοντέρνο.

Δημιουργίες του Cristobal Balenciaga στην έκθεση του V&A Museum την άνοιξη του 2017.

Παρόλα αυτά, η απόφαση να επιστρέψει στην Υψηλή Ραπτική έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και ήδη έχει "στρατολογηθεί" μία ολόκληρη ομάδα που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το νέο εγχείρημα. "Αυτό το project μπορεί να γίνει πραγματικότητα χάρη στο δημιουργικό όραμα του Demna Gvasalia και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι στιγμής στον οίκο. Είμαστε ένας γαλλικός οίκος και ανήκουμε στο Παρίσι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε Υψηλή Ραπτική, πρέπει να κρατήσουμε αυτή την παράδοση ζωντανή" είπε ο Cedric Charbit, Πρόεδρος και CEO του Balenciaga.

Και για τη βιομηχανία συνολικά όμως αυτή η κίνηση έχει μεγάλη σημασία. Η πραγματική μόδα έχει πληγεί σημαντικά από τη fast fashion και πολλοί σχεδιαστές μοιάζουν να παρασύρονται από την όλη κατάσταση και να εγκαταλείπουν τις προσπάθειες. Δεν είναι τυχαίο το ότι ακόμα και ο Jean Paul Gaultier που είχε αοφσιωθεί ολοκληρωτικά στην Haute Couture αποφάσισε τελικά να την εγκαταλείψει. Η επιρροή του Demna Gvasalia στη μόδα, και σαν creative director του Balenciaga, αλλά και σαν προσωπικότητα γενικά, είναι πολύ πιθανόν να πυροδοτήσει μια νέα fashion αναγέννηση. Ο χρόνος θα δείξει.