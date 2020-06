O Burberry θα παρουσιάσει το επόμενο show του σε εξωτερικό χώρο

"The show must go on”. Αυτό πιστεύει ο οίκος Burberry, από ότι φαίνεται, και έτσι, σε αντίθεση με άλλα μεγάλα brands και οίκους, ανακοίνωσε πως θα συμμετέχει κανονικά στην Εβδομάδα Μόδας του Σεπτεμβρίου που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο.

Το βρετανικό label θα κάνει μια σημαντική αλλαγή προκειμένου να είναι βέβαιο πως οι εργαζόμενοι αλλά και οι προσκεκλημένοι του θα είναι ασφαλείς. Έτσι, όπως έγινε γνωστό η Spring/Summer 2021 συλλογή του θα παρουσιαστεί σε έναν ανοιχτό χώρο, που βέβαια ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Το show θα είναι διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου, μιας και είναι σχεδόν βέβαιο πως πολλοί θα είναι αυτοί που δεν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν για να δώσουν το παρών.

Το ημερολόγιο της μόδας σε όλες της μητροπόλεις της βιομηχανίας έχει αλλάξει. Πολλοί έχουν επιλέξει να το παραβλέψουν τελείως, και να δείξουν τις συλλογές τους σε τελείως διαφορετικές ημερομηνίες. Επιπλέον άλλοι επιλέγουν να κάνουν στροφή 180 μοιρών, ακυρώνοντας την εποχικότητα που ορίζει τη μόδα εδώ και πολλά χρόνια, ή να χαράξουν μία τελείως νέα πορεία σχεδιάζοντας λιγότερες συλλογές. Γενικότερα υπάρχει έντονος προβληματισμός καθώς η πανδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες αλλαγής στη βιομηχανία της μόδας. Μία από τις "παράπλευρες απώλειες” αυτής της νέας πραγματικότητας είναι και τα fashion shows, τα οποία πλέον είναι υπό εξέταση και πιθανόν να μην έχουν ποτέ ξανά τη μορφή που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.

Ο οίκος Burberry είναι ο πρώτος που πήρε την τολμηρή απόφαση να ανακοινώσει τα ακριβή σχέδιά του για τον επόμενο Σεπτέμβριο. Στη Μεγάλη Βρετανία, που τώρα έχει αρχίσει να επανέρχεται από το lockdown, πάνω από 300 χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό ενώ τουλάχιστον 42 χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους από την ασθένεια.