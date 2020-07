Μπορεί η αγάπη της μόδας στα εξωτικά δέρματα και τη γούνα να ευθύνεται για την επόμενη πανδημία;

Η υγειονομική κρίση που προέκυψε από τον κορωνοϊό, έφερε στο προσκήνιο τις αγορές όπου πωλούνται ζωντανά ζώα για το κρέας τους. Στιβαγμένα σε περιοχές γεμάτες κόσμο, τα ζώα πολλές φορές είναι άρρωστα και γεμάτα άγχος, και δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για να αναπτυχθούν πολλών ειδών ασθένειες που τελικά προσβάλλουν και τον άνθρωπο. Πολύ πρόσφατα άλλωστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες υγειονομικές υπηρεσίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αφυπνίσουν τον κόσμο για την "κατεστραμμένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση” και να αναλύσουν όλους τους λόγους για τους οποίους κάποιες ασθένειες μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο.

Σύμφωνα με το US Centers for Disease Control and Prevention "περίπου το 75% των πρόσφατων μεταδοτικών ασθενειών που προσέβαλαν τον άνθρωπο, ξεκίνησαν από τα ζώα”. Η αιχμαλωσία των ζώων για το δέρμα και τη γούνα τους που χρησιμοποιείται στη luxury αγορά, φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με τα ζώα σε συνθήκες που πολύ εύκολα μπορούν να μεταδοθούν ασθένειες. Το να υποκύπτουμε λοιπόν σε κομμάτια που τροφοδοτούν αυτή τη βιομηχανία μπορεί να είναι η αιτία της επόμενης πανδημίας.

Πολλοί ειδικοί έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους και έχουν προειδοποιήσει ότι το εμπόριο δερμάτων από εξωτικά ζώα, που σκοτώνονται για να φτιαχτούν τσάντες, ζώνες και μπότες, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξάπλωση ασθενειών στους ανθρώπους. Αυτή βιομηχανία είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις αγορές κρεάτων, όπως αυτή της Wuhan στην Κίνα, από όπου πιστεύεται ότι ξεκίνησε ο κορωνοϊός. Όταν αλιγάτορες, κροκόδειλοι φίδια και ψάρια σκοτώνονται για το δέρμα τους, η σάρκα τους συνήθως πωλείται σας "εξωτικό κρέας” σε αγορές στην Αφρική και τη νοτιοανατολική Ασία, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος. Εκθέσεις της PETA και των συνεργατών της διεθνώς, αποκάλυψαν ότι οι αλιγάτορες που εκτρέφονται για το δέρμα τους βρίσκονται στριμωγμένοι σε πισίνες με βρώμικο νερό και εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες. Οι κροκόδειλοι περιορίζονται κατά χιλιάδες σε λάκκους, από τη γέννηση μέχρι τη σφαγή τους. Οι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται αυτά τα ζώα -κάποιες φορές χωρίς τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό- είναι σαν να παίζουν ρωσική ρουλέτα με την υγεία τους. Ήδη ξέρουμε ότι η αλληλεπίδραση με τα ερπετά κρύβει πολλούς κινδύνους, όπως βακτηριακές μολύνεις, ενώ οι συνθήκες αυτές, στις οποίες εκτρέφονται τα ζώα, δημιουργούν πιθανούς κινδύνους για πολλές ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η σαλμονέλα, το vibrio, το E coli και η τριχινίαση.

Όταν οι αλιγάτορες και οι κροκόδειλοι που εκτρέφονται φτάνουν στο τέλος της δυστυχισμένης ζωής τους, μια στάνταρ πρακτική είναι να τους χτυπούν στο κεφάλι ξανά και ξανά, να τους μαχαιρώνουν στην πλάτη ή να τους σκοτώνουν με μια μεταλλική ράβδο στη σπονδυλική στήλη και στη συνέχεια να τους γδέρνουν -συχνά ενώ είναι ακόμα ζωντανοί- έτσι ώστε να παραχθούν τσάντες και παπούτσια. Τα φίδια καρφώνονται σε ένα δέντρο και το σώμα τους σκίζεται από την μία άκρη έως την άλλη. Αυτές οι τρομερά ανθυγιεινές πρακτικές είναι πολύ σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Φάρμα κροκοδείλων στην Καμπότζη. H φωτογραφία τραβήχτηκε τον Αύγουστο του 2004. Η βιομηχανία εκτροφής κροκόδειλων στην Καμπότζη έχει δεχτεί πολύ έντονες επικρίσεις εξαιτίας των εξαιρετικά ανθυγιεινών συνθηκών που επικρατούν στις φάρμες αλλά και για το ότι το είδος Siamese crocodile κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Σε ό,τι αφορά στη γούνα, τα μινκ, οι αλεπούδες, τα ρακούν και άλλα ζώα, είναι αναγκασμένα να ζουν σε κλουβιά, είτε στιβαγμένα είτε πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό επιτρέπει να αλληλομολύνονται μέσα από τα ούρα, την τροφή ή το αίμα τους, και έτσι το να κολλήσουν οι πολύ μεταδοτικές ασθένειες είναι πάρα πολύ εύκολο, κάτι που συμβαίνει και στις αγορές ζωντανών ζώων. Όταν ο κορωνοϊός ξέσπασε σε φάρμα γουνοφόρων ζώων στην Ολλανδία, η κυβέρνηση διέταξε να σκοτώσουν χιλιάδες μινκ για να σταματήσει η εξάπλωση. Περίπου 11 χιλιάδες μολυσμένα μινκ θανατώθηκαν επίσης και στη Δανία. Τα μινκ ήταν επίσης ανάμεσα στα ζώα που μολύνθηκαν και από τον SARS το 2003 και είναι γνωστό ότι φέρουν ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν και στον άνθρωπο, όπως η ηπατίτιδα Ε, ο ιός της γρίπης και η σαλμονέλα.

Μετά από αυτό που συνέβη στην Ολλανδία, η κυβέρνηση ψήφισε νομοσχέδιο με βάση το οποίο 128 φάρμες μινκ έκλεισαν. Αυτό το μέτρο κανονικά επρόκειτο να εφαρμοστεί το 2024, αλλά η PETA στην Ολλανδία, και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται τα δικαιώματα των ζώων, επεσήμαναν ότι αν αυτές οι εγκαταστάσεις μείνουν ανοιχτές για άλλα τέσσερα χρόνια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύ σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάποια brands ήδη έχουν αποκλείσει από τις συλλογές τους τα εξωτικά δέρματα, ανάμεσα στα οποία οι Vivienne Westwood, Chanel, Mulberry και Victoria Beckham, ενώ η Καλιφόρνια είναι η πρώτη πολιτεία που απαγορεύει την πώληση και κατασκευή νέων προϊόντων από γούνα. Παρόλα αυτά είναι πολλά ακόμα τα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από ότι ήταν πριν από μερικούς μήνες και θα ήταν ανόητο να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα όπως πριν, ενώ προσπαθούμε να συνέλθουμε από μια παγκόσμια κρίση, που προέκυψε από την εκμετάλλευση των ζώων. Αυτή η πανδημία μπορεί να γίνει η ευκαιρία για να καταλάβει η βιομηχανία της μόδας τι πρέπει να κάνει, να ξανασκεφτεί τις αξίες της και να βγάλει τα εξωτικά δέρματα από τα ράφια, προτιμώντας νέες, καινοτόμες, βιώσιμες, vegan λύσεις.

Η Yvonne Taylor είναι διευθύντρια των corporate projects της People For the Ethical Treatment of Animals (PETA).