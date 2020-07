Dior Cruise 2021 | Η Maria Grazia Chiuri τίμησε τις παραδόσεις της Νότιας Ιταλίας

Η Maria Grazia Chiuri δεν έχει λόγο να αποδείξει ξανά το ταλέντο της. Επιβεβαιώνει όμως κάθε φορά πως μέσα από τις συλλογές της περνάει πάντα ένα δυνατό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Έτσι, αυτή τη φορά η creative director θέλησε για την Cruise συλλογή του οίκου Dior να τιμήσει τους ανθρώπους, τους τεχνίτες και τις παραδόσεις της Νότιας Ιταλίας αλλά και την δική της κληρονομιά. Η πασαρέλα που επρόκειτο να γίνει στις 9 Μαΐου και ακυρώθηκε λόγω πανδημίας, πραγματοποιήθηκε τελικά την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας.

Η Chiuri μάς ταξίδεψε για λίγο στην Puglia, έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια και συγκεκριμένα στο Lecce. " Για μένα ήταν απλά όνειρο να βρεθώ στην Puglia, το μέρος όπου γεννήθηκε ο πατέρας μου. Ήθελα να μιλήσω για την δική μου κληρονομιά και το πώς αυτή με επηρέασε στη μόδα", είχε δηλώσει σε μία συνέντευξή της. Με τη βοήθεια λοιπόν της εικαστικού Marinella Senatore η πλατεία του καθεδρικού ναού στο Lecce φωτίστηκε με πολύχρωμες εγκαταστάσεις φωτός (γνωστές και ως luminarie) οι οποίες σχημάτιζαν κτίρια με υπέροχη αρχιτεκτονική. Φράσεις που περνούν μηνύματα όπως "Be a builder of unguilt" και "We rise by lifting others" έκλεψαν ξανά την παράσταση - είναι άλλωστε ένα από τα αγαπημένα μοτίβα της Chiuri και θύμισαν έντονα μία αντίστοιχη συνεργασία της με την Claire Fontaine.

Μία ομάδα χορευτών έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει το show βάζοντάς μας αμέσως στο κλίμα για το τι θα παρακολουθήσουμε. Όσο τα μοντέλα περπατούσαν κατά μήκος του ναού οι χορευτές χόρευαν ένα είδος παραδοσιακού χορού του ιταλικού νότου που συμβολίζει την κάθαρση και την αναγέννηση, γνωστό και ως Pizzica.

Συνολικά είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 90 διαφορετικές εμφανίσεις αλλά απόλυτα εναρμονισμένες μεταξύ τους. Οι επιρροές από την δεκαετία των 70's και τον ιταλικό νότο ήταν έντονες όπως για παράδειγμα τα μαντήλια που φορούσαν στο κεφάλι τα μοντέλα, τα λευκά φορέματα με δαντέλα και συνδυασμένα με δερμάτινους κορσέδες καθώς και οι μάξι φούστες που έμοιαζαν με υφαντά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια συνεργάστηκε με δύο τοπικούς οργανισμούς που ακολουθούν μέχρι και σήμερα τις αρχαίες τεχνικές ύφανσης: το Tessitura Calabrese και το Le Costantine Foundation. Από τη συλλογή δεν έλειψαν επίσης καλοραμμένα κοστούμια καθώς και skirt suits που συνδυάστηκαν με μπότες.

Η Chiuri πάντρεψε την ρουστίκ αισθητική που έχει τις ρίζες της στην παράδοση με την πολυτέλεια και τη φαντασία που χαρακτηρίζει έναν γαλλικό οίκο Υψηλής Ραπτικής και το αποτέλεσμα φυσικά την δικαίωσε.