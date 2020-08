The Jackie 1961| O Alessandro Michele ξαναγράφει την ιστορία της signature Gucci τσάντας

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η ονομασία "The Jackie” αποτελεί δάνειο από τη Jackie Kennedy Onassis. Η πρώτη "The Jackie” του οίκου Gucci κυκλοφόρησε το 1961, και ήταν η πρώην Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α., γυναίκα - σύμβολο της εκλεπτυσμένης κομψότητας, που την έκανε διάσημη από τις εμφανίσεις της τη δεκαετία των 60s.

Η ιστορία της "The Jackie", ωστόσο, πηγαίνει πίσω, στη δεκαετία των 50s, οπότε και κυκλοφόρησε με την ονομασία "Fifties Constance". Μάλιστα, θεωρείται η πρώτη hobo bag που έκανε την εμφάνισή της στην κατηγορία "τσάντες", με ολοκαίνουργιο σχέδιο: ως ένα ευρύχωρο μισοφέγγαρο, που απευθυνόταν τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Η unisex εκδοχή της, όμως, σύντομα εγκαταλείφθηκε, αφού έγινε κυρίως αγαπημένη των γυναικών, και η Jackie Kennedy στάθηκε η αφορμή για την καθοριστική αλλαγή στην ονομασία της. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η "Jackie" δέχτηκε διάφορα redesign, παρέμεινε ωστόσο τσάντα - αναφορά στις εμφανίσεις των fashion muses.

The Jackie 1961: η ιστορία ξαναγράφεται

Την κλασική, λοιπόν, "The Jackie” αποφάσισε να επαναφέρει στην collection του Fall/Winter 2020 ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Gucci, Alessandro Michele, την καινούργια εκδοχή της οποίας παρουσίασε στo Men's Fall Winter 2020 fashion show στο Μιλάνο. Ο brand new χαρακτήρας της "The Jackie 1961” περιλαμβάνει διάφορα μεγέθη (mini, small, medium) και απευθύνεται τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες (όπως και η αρχική "Fifties Constance") , ενώ μπορεί να ταιριάξει με πολύ διαφορετικά looks: από τα πιο αυστηρά έως τα πιο grunge και loose.

Τα vintage σχέδια της "Jackie" από το αρχείο του Οίκου έγιναν η πηγή έμπνευσης για τον Alessandro Michele, που "κατέβασε" το μέγεθός της σε mini και τής εξασφάλισε μία πιο minimal σιλουέτα. Οι καθαρές γραμμές φροντίζουν να δώσουν έμφαση στο ιδιαίτερο κούμπωμα της τσάντας, ενώ το χρώμα του δέρματος, εκτός από το λευκό, μαύρο και τα κλασικά χρώματα της Gucci, έρχεται για το φθινόπωρο σε μια παλέτα από ευχάριστα χρώματα όπως το απαλό ροζ, το λιλά και το γαλάζιο.

Η "The Jackie 1961" έχει σχεδιαστεί για όλους - όπως αναφέρει ο Οίκος- και για διαφορετικές στιγμές της ζωής: για την χαλαρή έξοδο μιας νεαρής γυναίκας, τη βόλτα με ποδήλατο ενός αγοριού, για μια βραδιά στην Όπερα. Αυτό, λοιπόν, που χαρακτηρίζει τη "The Jackie 1961" είναι ότι προσπερνά τα φυλετικά όρια, διαθέτει μεγέθη πολλαπλών χρήσεων και προσφέρει flexibility όσο αφορά της στιλιστικές δυνατότητες.