Οι νικητές των CFDA Awards για το 2020

Τα βραβεία για τους αμερικανούς σχεδιαστές της χρονιάς ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 14/09, το Συμβούλιο των Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (Council of Fashion Designers of America ή εν συντομία CFDA). Αν και τα βραβεία συνοδεύει συνήθως μια λαμπερή τελετή με διάσημους καλεσμένους και κόκκινο χαλί, φέτος εξαιτίας του Covid-19, το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλλει το event, που κανονικά πραγματοποιείται τέλη Ιουνίου, μέχρι που πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε μία λιτή ανακοίνωση μέσω video επιλέγοντας χρονικά τη στιγμή της έναρξης της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος του CFDA, Tom Ford, ανέλαβε το έργο της ανακοίνωσης για τον νικητή σε κάθε κατηγορία και τo video αναρτήθηκε στο σάιτ, αλλά και στα social media του Συμβουλίου. Για τη φετινή χρονιά, επίσης, οι κατηγορίες βραβείων ήταν λιγότερες, ωστόσο υπήρξε και η προσθήκη δυο καινούργιων. Βραβεία δεν απονεμήθηκαν για τις κατηγορίες Fashion Icon, Positive Change, Founder's, Media, Lifetime Achievement or International, όμως υπήρξαν υποψήφιοι και νικητές για τα βραβεία Global Women's Designer of the Year και Global Men's Designer of the Year.

Η λίστα με τους νικητές

American Womenswear Designer of the Year: Gabriela Hearst

American Menswear Designer of the Year: Kerby Jean-Raymond για το brand Pyer Moss

American Accessories Designer of the Year: Telfar Clemens για το brand Telfar

American Emerging Designer of the Year: Christopher John Rogers

Global Women's Designer of the Year: Pierpaolo Piccioli για τον οίκο Valentino

Global Men's Designer of the Year: Kim Jones για τον οίκο Dior

Το video με τους νικητές & τους υποψηφίους

Δείτε στο παρακάτω video τον Tom Ford να ανακοινώνει τους νικητές, αφού πρώτα έχει αναφέρει όλους τους υποψηφίους σε κάθε κατηγορία.