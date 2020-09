Trending shoes | Τα ανδρόγυνα παπούτσια επιστρέφουν δυναμικά στις τάσεις της σεζόν

Το ανδρόγυνο παπούτσι ανέκαθεν αποτελούσε μία all time classic επιλογή για τις γυναίκες που τολμούν να πειραματιστούν με το στιλ τους. Για παράδειγμα, η πάντα επιδραστική Leandra Medine Cohen φόρεσε τα chunky loafers - before it was cool - δίνοντάς μας ιδέες για το πώς να υιοθετήσουμε αυτό το κομμάτι της ανδρικής γκαρνταρόμπας στη δική μας.

Και αν τα ανδρόγυνα παπούτσια θεωρούνται ακόμη και σήμερα κάπως αμφιλεγόμενα, φέτος έχουν την τιμητική τους και παίρνουν (επιτέλους) την θέση που τους αξίζει. Οίκοι όπως Gucci, Loewe, Prada και Margaret Howell προτίμησαν να τα συμπεριλάβουν στις συλλογές τους για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2020 επιβεβαιώνοντας την εκλεπτυσμένη αισθητική που τα χαρακτηρίζει, αλλά και το γεγονός πως άνεση και στιλ συνδυάζονται με επιτυχία.

Η αυστηρή και edgy γραμμή ενός ανδρόγυνου παπουτσιού (από loafers, derby, monk strap έως brogues και oxfords) συνδυάζεται τέλεια με tailored παντελόνια, jeans, ζεστά πουλόβερ και μάξι παλτό. Παρουσιάζουν όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συνδυαστούν με ρομαντικές και θηλυκές γραμμές όπως για παράδειγμα φορέματα με ογκώδη μανίκια, φούστες με ζωηρά μοτίβα, πουκάμισα με ruffles και ladylike φιόγκους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συλλογή του Giambattista Valli ο οποίος ολοκλήρωσε τα μοναδικά φορέματά του με ανδρόγυνα μοκασίνια.

Giambattista Valli

Για ένα nerd chic αποτέλεσμα συνδυάστε τα μοκασίνια με λευκές κάλτσες, ένα στιλ που αγαπάει ιδιαίτερα ο Alessandro Michele και που είδαμε επίσης στην Haute Couture SS20 συλλογή της Chanel. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ιδέα είναι να συνδυάσετε τα ανδρόγυνα παπούτσια με ένα ζευγάρι ψηλές μαύρες κάλτσες, όπως πολύ σωστά προτείνει η σχεδιάστρια Margaret Howell.

Gucci

Και μερικές ακόμη stylish ιδέες από τις γυναίκες της μόδας: