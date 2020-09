Πώς θα κάνετε ένα outfit να δείχνει πολύ πιο cool

Το πόσο cool είναι ένα outfit δεν εξαρτάται από τα it κομμάτια ούτε από το πόσα θα διαθέσετε για να ακολουθήσετε τις τάσεις της σεζόν. Τις πιο πολλές φορές βασίζεται σε κομβικές στιλιστικές κινήσεις, που ξεφεύγουν από τις νόρμες παραβαίνοντας κλασικούς νόμους και κανόνες, αλλά και σε λεπτομέρειες-κλειδιά, που φέρνουν κάτι περισσότερο από nowness σε όσα ήδη έχετε από πέρσι ή και πιο παλιά προσθέτοντας στο μείγμα extra coolness, που αφήνει ανεπηρέαστο τον προϋπολογισμό σας.

Flat vs heels

Έχει να το λέει ο Michael Kors, ότι η Elle Macpherson σε ένα πάρτι κάποτε στα ’90s είχε εμφανιστεί με ένα δικό του μαύρο μακρύ slip dress το οποίο είχε σετάρει με μαύρες σαγιονάρες. Κάντε, λοιπόν, την ανατροπή και φορέστε flat εκεί όπου θα επιλέγατε τακούνια. Slides, μπαλαρίνες, mules, εσπαντρίγιες, babouche, σανδάλια ή sneakers, δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι να κάνετε την ανατροπή με την τέλεια je ne sais quoi πινελιά, ειδικά όταν έχετε βάλει "τα καλά" σας.

Μονοχρωμία

Όσο πιο ουδέτερα τα χρώματα –λευκό, κρεμ, μαύρο, navy blue, γκρι, μπεζ, χακί–, ακόμα και αν έχουν διαφορά στον τόνο (ton sur ton), τόσο πιο αβίαστο κι ανεπιτήδευτο δείχνει το σύνολο, ακόμα και με τα πιο basic κομμάτια. Παραδείγματα: μαύρο tank top με μαύρο παντελόνι ή σορτς, μπεζ πουκάμισο και pencil φούστα κ.ο.κ.! Λειτουργεί το ίδιο καλά και με δυνατά χρώματα, όπως το κόκκινο, το κίτρινο ή το φούξια, ακόμα κι αν πρόκειται απλά για την αθλητική φόρμα σας.

Totally οversized

Μόνο το σακάκι ή μόνο το παντελόνι δε φτάνει. Το θέμα είναι να το τολμήσετε πάνω-κάτω, σε ολόκληρο το look σας (πολύ φαρδύ πουκάμισο με σορτς ή παντελόνα, extra large hoodie με φαρδιά και ίσια μίντι φούστα), για να δημιουργήσετε το πιο άνετο και hyper cool σύνολο. Μore is more!

Πάρτι από το πρωί

Μην περιμένετε να βραδιάσει. Ένα φόρεμα από λαμπερό σατέν με τζιν μπουφάν και άρβυλα, μια φούστα με παγέτες, φτερά, κρόσσια ή από κεντημένο τούλι με βαμβακερό T-shirt ή πόλο μπλουζάκι, μια μίντι φούστα με βολάν συνδυασμένη με άνορακ ή αθλητικό μπουστάκι, ένα λαμέ παντελόνι με λευκό ανδρικό πουκάμισο και sneakers, ένα corset ή lingerie τοπ από δαντέλα με το τζιν σας, μια μπλούζα κεντημένη με χάντρες με cargo παντελόνι ή όποιο βραδινό κομμάτι αγαπάτε περισσότερο τώρα μπορεί να γίνει η party παρεμβολή και στα πιο casual πρωινά σας.

Αποκάλυψη τώρα

Ένα κουμπί παραπάνω ανοιχτό στο πουκάμισό σας, ίσα ίσα για να φανεί μια ιδέα από το σουτιέν σας ή να πέσει στο πλάι αφήνοντας γυμνό τον ένα σας ώμο, είναι η πιο εύκολη λύση. Μπορείτε, όμως, πάντα να αντιστρέψετε τους όρους του παιχνιδιού της αποκάλυψης αφήνοντας ξεκούμπωτο από κάτω προς τα πάνω το πουκάμισο ή την μπλούζα επιτρέποντας στους κοιλιακούς σας να απολαύσουν τη θέα!

Graphic T-shirt

Αυτή τη φορά δε θα το φορέσετε με το σορτσάκι ή με το τζιν σας, αλλά με το πιο καλοραμμένο σας κοστούμι, με σατέν ή με δερμάτινο παντελόνι, ζιπ κιλότ ή pencil φούστα. Όσο πιο αθλητικό το ύφος του T-shirt ή ανατρεπτική η στάμπα του τόσο πιο σοφιστικέ θα δείχνετε!

Ugly shoes με όλα

Το έχετε ήδη εντοπίσει σε πολλές συλλογές, ήδη από την προηγούμενη σεζόν. Τα ογκώδη, χοντροκομμένα σανδάλια και sneakers αλλά και η επιστροφή των Dr. Martens είναι τα ζευγάρια που οφείλετε να συνδυάζετε με τα πάντα και ειδικά με τα πιο ραφινάτα και αέρινα ρούχα σας. Από τo ανάλαφρo boho φόρεμα, το slip dress σας και την ασύμμετρη πλισέ φούστα σας ως το shirt dress, το αυστηρό σας ταγέρ και το βραδινό σας μάξι φόρεμα από ταφτά, η επιλογή φέτος είναι μία.

Σακάκι über alles

Σκέτο και απολύτως κλασικό, φλοράλ, καρό, παστέλ, από denim, κρεπ ή cool wool, ακόμα και tuxedo με σατέν πέτα, φοριέται από το σούρουπο μέχρι το επόμενο σούρουπο πάνω απ’ όλα ανεξαιρέτως προσθέτοντας έναν cool αέρα στο στυλ σας.

Accessory alert

Ακόμα κι αν αγνοήσετε όλα τα παραπάνω, ίσως ήδη ξέρετε ότι τα αξεσουάρ από μόνα τους αρκούν για να κάνουν μια εμφάνιση 100 φορές πιο cool! Γίνετε λοιπόν η γυναίκα με…

...τα γυαλιά ηλίου. H Anna Wintour, ο Peter Dundas και ο Michael Kors δεν τα βγάζουν ποτέ – όπως έκανε και ο Κάιζερ της μόδας, Karl Lagerfeld. Οι αδελφές Hadid, η Beyoncé, η Rihanna, η Cardi B, o Bono, ο Lenny Kravitz, η Lisa Bonnet και πολλοί άλλοι τα αποχωρίζονται σπάνια. Δεν έμειναν τυχαία στην ιστορία των γυαλιών ηλίου η Greta Garbo, η Jackie O’, η Κάλλας και η Holly Golightly-Audrey Hepburn.

…τα καλτσάκια. Σοσόνια, ως τη μέση της γάμπας ή ως το γόνατο, βαμβακερά ή διxτυωτά, άσπρα, μαύρα ή εμπριμέ, με chunky sneakers ή με ugly sandals, αρβυλάκια, μοκασίνια, πλατφόρμες, γόβες ή πέδιλα, τα καλτσάκια και οι κάλτσες ανέκαθεν προκαλούσαν αίσθηση.

…το σκουλαρίκι/το κολιέ κ.ο.κ. Στο λαιμό πολλές λεπτές αλυσίδες με charms ή μία και πολύ πολύ χοντρή, εκτός κι αν φορέσετε ένα και καλό –δηλαδή πολύ έντονο– κολιέ. Στον καρπό αναρίθμητα βραχιολάκια ή ένα γενναίο cuff. Στο αφτί, αν δεν έχετε ήδη πολλές τρύπες να γεμίσετε με καρφάκια, κρικάκια κ.λπ., προτιμήστε το εφέ του ear cuff ή μονό και μακρύ ως τον ώμο σας σκουλαρίκι, αλλιώς το πιο –πραγματικά– ογκώδες ζευγάρι που μπορείτε να βρείτε.

Στα χέρια μην αφήνετε χωρίς δαχτυλίδι τους αντίχειρες, τους δείκτες, τα μικρά δάχτυλα ή και όλα μαζί! Και για να μην αναρωτιέστε, ναι, μπορείτε να μπλέξετε στο ίδιο χέρι λεπτά με φαρδιά, ασημένια με χρυσά, σκέτα σαν βέρες με στολισμένα με πέτρες και ό,τι άλλο θέλετε χωρίς περιορισμούς.

…το μαντίλι. Το πιο παλιό οld Hollywood κόλπο και η επιτομή του cool στυλ δεν είναι άλλο από το μαντίλι στα μαλλιά ή το τιρμπάν αλά Grace Kelly.

Ντέμη Παππά