Miu Miu | Λανσάρει upcycled συλλογή από vintage φορέματα

Green Carpet Fashion Awards in Shanghai 🍀💚♻️ @miumiu #Shanghai #Miumiugirl #MiuMiu #GreenCarpetFashionAwards #EnvironmentalFriendly #Recycle #supportenvironmentalsustainability #RanRanChen #FashionAwards #MiuMiuDress

A post shared by RanRan Chen (@ranran_chen) on Oct 11, 2020 at 7:54pm PDT