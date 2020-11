In Our Shoes | Η νέα συλλογή sneakers της Tod's εμπνέεται από τη Νέα Υόρκη

Για την παρουσίαση των νέων αντρικών και γυναικείων sneakers για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 20-21, η Tod’s συνεργάστηκε με τη μουσικό Gabriella Bechtel, τους ηθοποιούς Levi Dylan και Taylor Rosen και το σκηνοθέτη Jim Dylan, για να δημιουργήσουν μια οπτικοποιημένη ερωτική επιστολή με αποδέκτη τη Νέα Υόρκη.

Οι δύο ηθοποιοί, μαζί με μια ομάδα χορευτών από τη σχολή Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, φόρεσαν τα νέα sneakers, συνδυάζοντάς τα με κομμάτια από τη δική τους γκαρνταρόμπα και ξεχύθηκαν τρέχοντας στους γεμάτους ζωή και ενέργεια δρόμους της πόλης για να χορέψουν στην ταράτσα ενός κτιρίου.

Αυτή την ενέργεια επιχειρεί να μας μεταφέρει η καμπάνια "In Our Shoes, Chapter One: New York City" , το τι νιώθει κανείς όταν βλέπει την ανατολή του ήλιου πίσω από τους ουρανοξύστες ή όταν τον πιάνει μια ξαφνική μπόρα στην 5η Λεωφόρο, αλλά δεν τον πειράζει καθόλου που γίνεται μούσκεμα. Την ενέργεια των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην πόλη, των ταξί, του υπόγειου σιδηροδρόμου, της φασαρίας που κάνουν τη Νέα Υόρκη να ξεχειλίζει από ζωή.

Το πρότζεκτ θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Άνοιξη με το δεύτερο μέρος που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με μια άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή χορού.