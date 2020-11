Most Wanted | Τα 10 πιο δημοφιλή fashion κομμάτια του 2020

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό αυτής της χρονιάς αναφορικά με τη μόδα; Φυσικά, η στροφή στην απλότητα και την πρακτικότητα που επιβάλλουν τα outfits που προορίζονται κυρίως για μέσα στο σπίτι. Τα επαναλαμβανόμενα lockdowns και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έστρεψαν τους καταναλωτές, μέσα στη χρονιά, στην αναζήτηση ενδυμάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ που θα εξυπηρετούσαν το comfy style της εποχής, αλλά και το ντύσιμο για τη δουλειά από το σπίτι.

Η έκθεση "The Year in Fashion" για το 2020 του Lyst.com έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την τάση καταγράφοντας τα πιο δημοφιλή fashion κομμάτια που οι αγοραστές της πλατφόρμας αναζήτησαν, αγόρασαν ή έκαναν viral στα social media.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη λίστα "The World's Most Wanted", οι μάσκες προστασίας προσώπου με logo του brand Off - White ήταν "η πιο hot αναζήτηση σε μάσκες", τα Birkenstock Arizona τα πιο δημοφιλή σανδάλια σε αναζητήσεις και η Telfar shopping bag ...η τσάντα της χρονιάς!

Δείτε αναλυτικά τα fashion αντικείμενα της χρονιάς: