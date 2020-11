"The New Together" | H Χριστουγεννιάτικη ταινία μικρού μήκους της Pull&Bear

Τον τρόπο να είμαστε μαζί αυτά τα Χριστούγεννα, της πανδημίας, με τη συνδρομή των ψηφιακών μέσων καταγράφει το μικρού μήκους φιλμ που κυκλοφόρησε η Pull&Bear για τα Χριστούγεννα. Το φιλμ έχει τον τίτλο "The New Together" και μέσα απ' αυτό η Pull&Bear μας προτείνει τρόπους για να απολαύσουμε την περίοδο της προετοιμασίας των γιορτών, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, έτσι ώστε παρά την απόσταση που επιβάλλει η πανδημία να μη στερηθούμε στιγμή από τις αγαπημένες, παραδοσιακές συνήθειες των γιορτών με τους δικούς μας ανθρώπους.

Οι βασικοί χαρακτήρες της ταινίας, εκτός από τον τρόπο του να είμαστε κοντά ...από μακριά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, μας παρουσιάζουν και μερικές από τις προτάσεις της Pull&Bear για χειμερινές και εορταστικές εμφανίσεις.

Στη γυναικεία συλλογή,θα ανακαλύψετε εμβληματικά χριστουγεννιάτικα πουλόβερ ("ugly jumpers"), αλλά και φορέματα, μπλουζάκια και φούστες σε διαφορετικές σιλουέτες, χρώματα και όγκους. Στα υποδήματα, θα βρείτε μοντέλα Chelsea και δαντέλες με διαχωριστικά σουέτ, faux δέρμα και ελαστικά φινιρίσματα. Η Pull&Bear προσφέρει, επίσης, μια συλλογή από αξεσουάρ, όπως τσάντες σε διάφορα σχήματα και prints , καπέλα, αρώματα, κοσμήματα, βερνίκι νυχιών, και μια επιλογή εσωρούχων από τη συλλογή Intimates.

Η ανδρική συλλογή φιλοξενεί, επίσης, τα χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα πουλόβερ, αλλά και σακάκια σε διαφορετικούς χρωματικούς τύπους, joggers, παπούτσια με δαντέλα και trainers. Στα πανωφόρια θα βρείτε μία ποικιλία από σακάκια puffer, bomber, trucker και light anorak, σε διαφορετικές σιλουέτες και χρώματα. Όσον αφορά τα αξεσουάρ, η συλλογή διαθέτει μάλλινα beanies, τσάντες μέσης και αρώματα.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Pull&Bear συμπεριλαμβάνει στη συλλογή της ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο για τα Χριστούγεννα: ένα πικάπ Crosley σε τρία χρώματα, το οποίο είναι η τέλεια επιλογή για να κάνετε έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η συλλογή του "The New Together" είναι διαθέσιμη τώρα στη διεύθυνση www.pullandbear.com, καθώς και στην εφαρμογή και στο προφίλ μας στο Instagram @pullandbear.