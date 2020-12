Saint Laurent SS21 | Η συλλογή που απογειώνει το comfort dressing

Με φόντο μία μυστηριώδη έρημο, ο Anthony Vaccarello παρουσίασε τις δημιουργίες του για τη συλλογή Saint Laurent Summer 2021, στην οποία έδωσε τον τίτλο "Ι wish you were here" κι η οποία, όπως δηλώνει, "είναι αφιερωμένη στην ελευθερία της κίνησης".

The Summer Collection

Με τη συλλογή αυτή, ο Vaccarello δοκιμάζεται για πρώτη φορά στo αχαρτογράφητο για τον ίδιο comfrot style και όχι απλά τα καταφέρνει να εντυπωσιάσει με το αποτέλεσμα, αλλά πετυχαίνει να το αναβαθμίσει και να το κάνει να δείχνει εξαιρετικά chic. Για να καταφέρει να αποδώσει καλύτερα του όραμά του χρειάστηκε να αναζητήσει σχέδια από τα YSL αρχεία, και συγκεκριμένα τα "thick jersey" σχέδια του Yves Saint Laurent από τα 60s. Έτσι, δημιούργησε σιλουέτες λεπτεπίλεπτες και άνετες, αλλά απόλυτα θηλυκές και ιδανικές για να κάνουν εντύπωση με την προσθήκη λεπτομερειών όπως τα κολάρα και οι ροζέτες στον λαιμό.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στη Summer 2021 συλλογή Saint Laurent είναι η αναβάθμιση των biker shorts σε κομμάτι που μπορεί να παίξει ρόλο σε όλες τις εμφανίσεις, από το πρωί ως το βράδυ. Τα bikers shorts του οίκου βαδίζουν αβίαστα στην πιο must have στιγμή τους – ήδη μπορεί να τα προπαραγγείλει κανείς στο σάιτ του οίκου- και ενσαρκώνουν την πιο κομψή comfrot πρόταση της χρονιάς.

Φόρος τιμής

Αξιοσημείωτη αναφορά αποτελεί και ο φόρος τιμής που ο σχεδιαστής αποτίνει με στη Γαλλίδα γλύπτρια Claude Lalanne,που πέθανε πέρυσι, και η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Yves Saint Laurent. Για την haute couture συλλογή του 1969 η γλύπτρια είχε ετοιμάσει δυο χρυσά εκμαγεία σώματος που είχε φορέσει το μοντέλο Veruschka στο show της συλλογής. Αυτά τα εκμαγεία αναβιώνουν από τον Vaccarello ως χρυσά μπουστάκια που συνδυάζει με biker shorts στα look που προτείνει για το 2021.

Κοσμήματα της collection, εξάλλου, αποτελούν σχέδια της Claude Lalanne.

Όσο για την έρημο που επέλεξε για να περπατήσουν τα μοντέλα του, ο Vaccarello δηλώνει ότι "η έρημος συμβολίζει για εμένα την επιθυμία για ηρεμία και γαλήνη, έναν ανοιχτό χώρο, ένα πιο χαλαρό ρυθμό. Τα ρούχα είναι επίσης πιο απαλά, το πνεύμα της συλλογής είναι πιο ευγενικό, πιο απέριττο".

Δείτε το video με την παρουσίαση της συλλογής:

Celebrity approved style

Οι μούσες του οίκου όπως η Kaia Gerber, η Hailey Bieber, η Lily Collins, η Zoe Kravitz, η Charlotte Gainsbourg και η Κ- pop star Rosé έχουν ήδη δοκιμάσει τα αναβαθμισμένα comfort style looks Saint Laurent προφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για το στιλ της επόμενη σεζόν.

1. Kaia Gerber

2. Hailey Bieber

3. Lily Collins

4. Charlotte Gainsbourg

5. Zoë Kravitz

6. Rosé