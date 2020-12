Ο Marios Schwab είναι ο νέος creative director του Zeus + Δione

Τη συνεργασία του με τον Marios Schwab ως νέο Creative Director ανακοίνωσε μόλις το γνωστό lifestyle brand Zeus + Δione. Ο βραβευμένος σχεδιαστής, με 15 χρόνια καριέρας στις πρωτεύουσες της μόδας, έρχεται στην Ελλάδα για να αναλάβει πρώτη φορά ελληνικό brand, καθώς μάλιστα το Zeus + Δione εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Οι κοινοί κώδικες για τη δημιουργική διαδικασία, η κοινή αισθητική και αξίες φέρνουν κοντά τον σχεδιαστή με το Zeus+Δione, ενώ η σημαντική αυτή συνεργασία βασίζεται στην αντίληψη ότι ένα ελληνικό brand μπορεί να ξεχωρίσει διεθνώς προσφέροντας μια σύγχρονη ερμηνεία της "ελληνικότητας", από την οποία αντλεί στοιχεία χωρίς να εγκλωβίζεται σε φόρμες του παρελθόντος.

Ο Schwab ενδιαφέρεται για την ιδέα μιας πιο βιώσιμης και υπεύθυνης προσέγγισης απέναντι στη μόδα και την παραγωγή, και η Z + Δ του προσφέρει τη δυνατότητα να αναδείξει την αξία της σωστής διαχείρισης των πολύτιμων υλικών, για τα οποία φημίζεται.

Επιπλέον, ο Marios ξεκινάει το καινούριο αυτό επαγγελματικό ταξίδι στην Ελλάδα, σε μία περίοδο κατά την οποία εορτάζονται τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και η συλλογή SS2021 που σχεδίασε και θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα, είναι αφιερωμένη στην επέτειο αυτή.

"Σε μια περίοδο που όλα κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα εμείς συμφωνήσαμε να κάνουμε μία παύση, και να συγκεντρωθούμε σε ό,τι μας καθορίζει. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο πολύ με τη χειροτεχνία, ακόμα πιο πολύ με την παράδοση και την κληρονομιά μας με τρόπο σύγχρονο, φρέσκο και ανατρεπτικό", σημειώνει η Δήμητρα Κολοτούρα, πρόεδρος της Zeus + Δione και συνεχίζει: "Ο Μάριος Schwab είναι ένας λαμπρός, και ταλαντούχος καλλιτέχνης, που αυτή την στιγμή επαναπροσδιορίζει τη διαχρονική του σύνδεση με την Ελλάδα. Η συνεργασία μας εμπνέεται από ένα κοινό πάθος για την ποιότητα, την τεχνική, τη γυναίκα που αντιστέκεται στο εφήμερο και εμπνέεται από το διαχρονικά ωραίο. Έχουμε παρόμοιες αναφορές και αισθητική, ενώ αφουγκράζεται απόλυτα το όραμά μου για τη Zeus+Δione".



Marios Schwab, Δήμητρα Κολοτούρα

Ποιος είναι ο Marios Schwab

Ο Ελληνο -Αυστριακός Marios Schwab εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 2005 και γρήγορα το όνομά του έγινε συνώνυμο του καινοτόμου σχεδιασμού που έχει πίσω του ένα στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και μια αισθητική προσέγγιση που αναδεικνύει τη φόρμα του σώματος ακολουθώντας τις γραμμές του. Ο Schwab σπούδασε στη γνωστή Αυστριακή Σχολή Annahof, αποφοίτησε με διάκριση από το Πανεπιστήμιο ESMOD του Βερολίνο και πήρε ΜΑ από το Central Saint Martins του Λονδίνου, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Louise Wilson.

Ο Schwab αναδείχθηκε "New Designer of the Year" στα British Fashion Awards το 2006 και έλαβε το Swiss Textiles Award το 2007. Το ντεμπούτο του Schwab στο London Fashion Week έγινε για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2007, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές. Το 2009, ο Schwab ορίστηκε Creative Director του εμβληματικού αμερικανικού brand Halston και για τρεις σεζόν υπέγραψε τις συλλογές του. Ο Marios Schwab εμπνέεται από την τέχνη, τη μουσική και ό,τι προσλαμβάνει από το περιβάλλον του, ενώ δε σταματά να εξελίσσεται, εκφράζοντας την αισθητική του που είναι καινοτόμα αλλά συγχρόνως σέβεται την παράδοση και τη χειροτεχνία.