Get the style | Φορέστε τα jeans σας όπως η Katie Holmes

Η Katie Holmes θεωρείται "ιέρεια" των casual outfits, αφού έχοντας επιλέξει να μείνει μακριά από τα λαμπερά φώτα του Hollywood και να ζήσει μία πιο normal ζωή στη Νέα Υόρκη έχει υιοθετήσει και ένα πιο χαλαρό στιλ στο ντύσιμό της.

Την ηθοποιό απαθανατίζουν συχνά οι φωτογράφοι σε "κοινές" καθημερινές δραστηριότητές της, όπως τα ψώνια της ή τις βόλτες της, για τις οποίες, βεβαίως, η σταρ φροντίζει να ντύνεται casual. Οι δημόσιες εμφανίσεις της, μάλιστα, έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα, λόγω της νέας της σχέσης, και οι βόλτες με τον σύντροφό της, Emilio Vitolo, έχουν αυξήσει και τα κομψά looks- που ωστόσο πάντα βασίζονται σε staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Η Holmes και τα Jeans

Ένα κομμάτι στο οποίο η Holmes δείχνει τυφλή εμπιστοσύνη για τα looks της, περισσότερο από κάθε άλλη σταρ αυτού του βεληνεκούς, είναι τα τζιν παντελόνια. Η ηθοποιός μοιάζει να έχει μία τεράστια ποικιλία από τζιν, σε σχέδια και σε χρώματα, τα οποία εναλλάσσει στις εμφανίσεις της με καταπληκτική συνέπεια, ενώ δεν τα αποχωρίζεται ακόμα και στα καλοκαιρινά της outfits.

Για τις εμφανίσεις της με τζιν, είτε πρόκειται για ένα wash-out φαρδύ παντελόνι ή ένα mom fit jeans είτε για ένα flare ή ένα σκουρόχρωμο skinny (όλα υπάρχουν στη ντουλάπα της!), η Holmes βρίσκει τους σωστούς τρόπους για να τα συνδυάσει. Έτσι, πετυχαίνει stylish και ενδιαφέροντα casual looks με κομμάτια, που δεν λείπουν - ή δεν πρέπει - να λείπουν από μία γυναικεία γκαρνταρόμπα, και χαρίζει στιλιστική έμπνευση που πραγματικά μπορεί να βρει εύκολα εφαρμογή και στα δικά σας looks. Βεβαίως, από τα looks της δεν απουσιάζουν τα κομμάτια που αναφέρονται στις τάσεις της κάθε εποχής, όπως τα puffer μπουφάν και οι hiking boots που την είδαμε να φοράει στα πιο πρόσφατα outfits της.

Τα looks