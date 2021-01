Christian Dior | 15 iconic looks του σχεδιαστή που αναβίωσε τη γαλλική houte couture

1947. Η χρονιά που ο κόσμος της μόδας έκανε τις συστάσεις του μ’ ένα look που έμελλε να καθορίσει διαχρονικά το στιλ των γυναικών. Christian Dior, ο άνθρωπος πίσω από την έμπνευση του "The New Look", ο ιδρυτής ενός fashion house που η ισχυρή του ταυτότητα παρέμεινε και παραμένει αναλλοίωτη δεκαετίες μετά, ο σχεδιαστής που αναβίωσε τη γαλλική houte couture και έγινε ο απόλυτος σταρ της.

"The New Look" revolution

"Είναι μία επανάσταση, αγαπητέ Christian! Τα φορέματα σου έχουν ένα new look!", τα λόγια της Carmel Snow, πρώην editor-in-chief του αμερικάνικου Harper’s Bazaar στο fashion show με το οποίο ο Christian Dior έκανε το ντεμπούτο του στο Παρίσι στις 12 Φεβρουαρίου του 1947, έγιναν ο εμπνευσμένος τίτλος σ’ ένα νέα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας.

Η "επανάσταση" στην οποία αναφέρεται η Snow μοιάζει να έρχεται ως "αντί-" με την επανάσταση στο ύφος του γυναικείου στιλ που είχε προηγηθεί. Κι ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυναίκες άρχισαν να απελευθερώνονται από τον δυσβάστακτο περιορισμό των έντονων όγκων και των κορσέδων, κι ενώ στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, η ανάγκη για πρακτικότητα στο ντύσιμο των γυναικών που ανέλαβαν τα πόστα των ανδρών που βρίσκονταν στο μέτωπο, αλλά και η έλλειψη υφασμάτων, είχαν περιορίσει τη γυναικεία ένδυση σε πιο απλοποιημένες, ανδρόγυνες φόρμες, ο Christian Dior έρχεται να καταθέσει τη δική του ριζοσπαστική πρόταση απόλυτης θηλυκότητας. Στενά σακάκια, μακριές φούστες σε A γραμμή, τονισμένη μέση και γοφοί, o σχεδιαστής μοιάζει να κάνει επίκληση στη νοσταλγία της προ-πολεμικής αισθητικής και τα στοιχεία εκείνα που έκαναν πάντα τις γυναίκες να ξεχωρίζουν ενδυματολογικά από τους άντρες.

Στη "The New Look" haute couture συλλογή του Dior, ξεχωρίζουν τα εφαρμοστά σακάκια με στρογγυλεμένους ώμους και τονισμένη μέση και οι φούστες φούστα σε A γραμμή όγκο. Το "Bar" suit γίνεται το πιο επιφανές από τα looks, κι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοστούμια όλων των εποχών.

Μετά το εκρηκτικό αυτό ντεμπούτο, όλες οι γυναίκες της αριστοκρατίας σε Ευρώπη και Αμερική ήθελαν να φοράνε Christian Dior. Ή έστω, να υιοθετήσουν το στιλ του φημισμένου couturier. Σύντομα, η δημοφιλία του στιλ μεταφέρθηκε και στις γυναίκες της μεσαίας τάξης Η τεράστια επιτυχία και ζήτηση για Dior, έκαναν τον σχεδιαστή να αναζητά διαρκώς νέες σιλουέτες και σχέδια για να τροφοδοτήσει το απόλυτα θηλυκό, σχεδόν ονειρικό στιλ, των γυναικών που τον λάτρεψαν ευλαβικά.

More Looks

Η hourglass σιλουέτα στα φορέματα, τα κοστούμια και τις βραδινές τουαλέτες που σχεδίασε ο Dior δεν ήταν η μοναδική που χαρακτήρισε το ενδυματολογικό ύφος Dior. O σχεδιαστής ξεχώρισε και για τα chic tailored γυναικεία κοστούμια του, πειραματίστηκε από νωρίς με τα seperates και το ντεκολτέ, εισήγαγε την "tulip" σιλουέτα που δίνει έμφαση στη μέση τονίζοντας την, αναδεικνύοντας τους γυναικείους γοφούς, εισήγαγε τα slim "H-Line" φορέματα με το ντεκολτέ σε σχήμα "H", ανάδειξε την "Α-line" αφιερώνοντας της ολόκληρη συλλογή, και δημιούργησε τα "Y-shape" φορέματα που δίνουν έμφαση στο πάνω μέρος του κορμού (που θυμίζει το γράμμα Υ). Το δικό τους μερίδιο συμμετοχής στο όνειρο με την υπογραφή Christian Dior έπαιξαν τα βραδινά φορέματα με τους υπέροχους "πριγκιπικούς" όγκους, τα στράπλες και τη δεξιοτεχνική χρήση των πολυτελών διακοσμητικών λεπτομερειών, από πέρλες, χάντρες, κρυστάλλους, κεντήματα.

O Christian Dior με ένα από τα μοντέλα του

Iconic Looks