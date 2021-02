Η έκθεση του CFDA για τις φυλατικές διακρίσεις στη βιομηχανία της μόδας

Μία έκθεση που καταγράφει τις φυλετικές διακρίσεις και την ισότητα στη βιομηχανία της μόδας δημοσίευσαν το Council of Fashion Designers of America (CFDA) και η εταιρεία ένδυσης PVH Corp. Η έκθεση έχει τον τίτλο "State of Diversity, Equity & Inclusion in Fashion Report" και καταγράφει τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα της McKinsey & Company, κατά την οποία 1,000 επαγγελματίες από 41 εταιρείες ένδυσης, 20 μέτοχοι και τρία γκρουπ από φοιτητές και ανεξάρτητους σχεδιαστές απάντησαν σε ερωτήματα που αφορούσαν τις δυνατότητες πρόσβασης τους στη βιομηχανία, τις δυνατότητες εξέλιξης μέσα στον χώρο αλλά και πρωτοβουλιών, τη στήριξη που είχαν ή δεν είχαν, τους μισθούς, κι όλα αυτά τα θέματα που κρίνουν τον βαθμό του inclusivity και του diversity σ' έναν κλάδο.

Τα αποτελέσματα

Η συνεργασία του CFDA με τη PVH Corp. για θέματα που αφορούν τη φυλετική ισότητα στη μόδα, ξεκίνησε το 2018, όταν και εξέδωσαν το πρώτο κοινό τους report με τίτλο "Insider/Outsider: Inclusion & Diversity in the American Fashion Industry". Το κίνημα του Black Lives Matter, ωστόσο, στη διάρκεια του 2020 έγινε η αφορμή για να ακουστούν πιο δυνατά και ξεκάθαρα οι φωνές των ανθρώπων που ανήκουν σε μη - λευκές κοινότητες και εργάζονται στη μόδα.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή έκθεση, σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι εργοδότες τους έχουν λάβει υπολογίσιμα βήματα για να κάνουν τις εταιρείες τους πιο inclusive - και 4 στους 5 πιστεύουν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι απλά για να γίνουν. Ωστόσο, ένα 42% Μαύρων γυναικών κι ένα 27% γυναικών από την Ασία πιστεύει ότι η καταγωγή τους στάθηκε εμπόδιο στην εξέλιξη της καριέρας τους. Τα ποσοστά αυτά αυξάνουν όταν η ερώτηση αναφέρεται στις ανώτερες θέσεις διοίκησης. Εκεί, σύμφωνα με την έκθεση, το 54% των executive ρόλων και το 72% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια ανήκει σε λευκούς άνδρες, τη στιγμή που μόλις το 16% ανήκει σε άτομα τις BIPOC κοινότητας.

Μαζί με τα στατιστικά, η έκθεση προτρέπει με τις εταιρείες να μειώσουν τις δουλειές με συμβόλαια και να βάλουν ένα τέλος στη διαδικασία της άμισθης πρακτικής, να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους έχουν γνώση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επαγγελματικών ευκαιριών και το βασικότερο, ότι θα προσλαμβάνουν περισσότερους ανθρώπους από τα γκρουπ που βρίσκονται στο περιθώριο. Αργότερα μέσα στον μήνα το CFDA θα ξεκινήσει την πρωτοβουλία IMPACT, με στόχο να αναδείξει και να φέρει κοντά την αναπτυσσόμενη κοινότητα Μαύρων δημιουργών στη βιομηχανία της μόδας.