Marks & Spencer | Το απόλυτο one-stop shop για του Αγίου Βαλεντίνου

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου προσφέρεται για να κάνετε δώρα όχι μόνο στο ταίρι σας, αλλά και σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε ποικιλία από επιλογές κι αυτή μπορείτε να τη βρείτε στα Marks & Spencer.

Από must-have lingerie κομμάτια και νόστιμες σοκολάτες μέχρι μοναδικές ετικέτες κρασιών, είτε αποφασίσετε να προσφέρετε ένα συμβολικό δώρο σε μια φίλη είτε σχεδιάζετε κάτι ρομαντικό για τον σύντροφό ή ακόμα κι αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τα Marks & Spencer κάνουν τις αγορές σας για τον Άγιο Βαλεντίνο πιο εύκολες από ποτέ και σας προσφέρουν μία ποικιλία από επιλογές για δώρα που θα εκπλήξουν ευχάριστα τους ξεχωριστούς ανθρώπους στη ζωή σας.

Ακαταμάχηατα εσώρουχα

Η συλλογή εσωρούχων και sleepwear των Marks & Spencer ανανεώνεται με χαρούμενα, ρομαντικά σχέδια. Εδώ θα ανακαλύψετε τις καλύτερες προτάσεις που θα σας εξασφαλίσουν ένα φρέσκο και "παιχνιδιάρικο" look. Στην ανανεωμένη χρωματική παλέτα πρωταγωνιστούν οι charcoal και nude ροζ αποχρώσεις, με νότες από έντονο κόκκινο της φωτιάς και αισθησιακό μαύρο. Τα σχέδια με τις καρδιές και τα χείλη, μαζί με τα αυθεντικά σλόγκαν, ξεχωρίζουν, ενώ τα διαχρονικά retro σχέδια δημιουργούν κλασικά looks.

Ανακαλύψτε, επίσης, floral σχέδια σε νούμερα μέχρι και H cup, ενώ αν αναζητάτε κάτι πιο ιδιαίτερο, επισκεφτείτε τη Rosie Exclusively σειρά των M&S για σετ εσωρούχων με vintage αισθητική, σε ρομαντικά και θηλυκά σχέδια που κολακεύουν, προσφέροντας παράλληλα άψογη εφαρμογή.

Στη loungewear συλλογή, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε μοντέρνα outfits με ξεχωριστές, χαριτωμένες λεπτομέρειες, όπως το μήνυμα "Self Love Club”, ιδανικά για χαλαρωτικές στιγμές στον καναπέ. Τα είδη της σειράς έχουν δημιουργηθεί με την έξυπνη τεχνολογία Flexifit™ που επιτρέπει στο ύφασμα να "κινείται" μαζί με το σώμα.

Τόσο τα εσώρουχα όσο και τα loungewear κομμάτια γίνονται τα ιδανικά δώρα για του Αγίου Βαλεντίνου.

Chocolate Lovers

Πέρα όμως από τις ενδυματολογικές επιλογές, ιδέες για ξεχωριστά δώρα θα ανακαλύψετε και στα Marks & Spencer Food. Ιδιαίτερες σοκολάτες με πλούσια γεύση και κακάο που έχει παραχθεί αποκλειστικά με ηθικές διαδικασίες και περιβαντολογικά πρότυπα.

Όσοι αγαπούν τη σοκολάτα, θα λατρέψουν τα νέα Love Whips: μια ρομαντική πινελιά στα signature Walnut Whips των M&S, με γέμιση από φράουλες και κρέμα για την απόλυτη γευστική απόλαυση. Για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό, οι νέες Share the Love πλάκες σοκολάτας έρχονται σε ένα κουτί, για να τις μοιραστούν με το άλλο τους μισό.

Αν η σοκολάτα δεν είναι η αγαπημένη σας, τα M&S παρουσιάζουν δύο νέες ποικιλίες των λαχταριστών gummy sweets: Το "The Love Sausages Dogs” και το "Avo Lot Of Love To Give” είναι η καλύτερη επιλογή για να μοιραστείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ανακαλύψτε περισσότερες προτάσεις για δώρα στα M&S καταστήματα και online στο www.marksandspencer.gr και στο marksandspencerfood.gr