8 στιλάτα tops για να φορέσετε με τα τζιν σας

Το τζιν παντελόνι αποτελεί την πρώτη επιλογή για casual outfits και προσφέρει τη δυνατότητα για άπειρους συνδυασμούς, αφού συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα. Τα tops, βεβαίως, είναι το πρώτο κομμάτι που θα πρέπει να σκεφτείτε όταν επιλέγετε να φορέσετε jeans.

Η κατηγορία "tops" περιλαμβάνει μία τεράστια γκάμα από υποκατηγορίες: μπλούζες, πουκάμισα, t-shirts, sweatshirts (φούτερ), πουλόβερ, μακρυμάνικα και αμάνικα τοπ, ζιβάγκο, evening tops, crop tops, camisoles κ.ό.κ. Κάθε μία απ' αυτές τις κατηγορίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, με σχέδια που κάνουν κάθε επιλογή ξεχωριστή: φούτερ με κουκούλες, μπλούζες με φουσκωτά μανίκια, πουκάμισα με μεγάλους γιακάδες, graphic tees, "sweatheart" πουλόβερ κ.ά. Όλες τους, ασφαλώς, προσφέρουν μία ποικιλία από επιλογές που θα εξυπηρετήσουν το προσωπικό σας στιλ και τις επιθυμίες σας στο ντύσιμο.

Trending tops

Αν, ωστόσο, θέλετε να προχωρήσετε σε αγορές tops που να ανταποκρίνονται και στις τάσεις της σεζόν, τότε θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε εκείνα που εντυπωσιάζουν: οι big-sleeve μπλούζες αποτελούν μία must προσθήκη στην ανοιξιάτικη συλλογή σας και έρχονται να προσφέρουν μία πολύ θηλυκή και δυναμική εικόνα στα casual looks σας. Από την άλλη η τάση του "midriff flossing"(λεπτά κορδόνια που περιπλέκονται γύρω από τη μέση) κάνει την εμφάνισή του και σε ανοιξιάτικα/ καλοκαιρινά τοπ που προσφέρονται για σέξι και μοντέρνες εμφανίσεις. Πουκάμισα με "Peter Pan" γιακάδες, εφαρμοστά τοπ (second skin), μπλούζες με cut -outs, bralette φορεμένα κάτω από ασορτί ζακέτες, κορσέ - τοπ και μίνι πλεκτά γιλέκα, είναι μερικές από τις επιλογές που "τρεντάρουν" στο στιλ της εποχής και μπορούν να συνδυαστούν τέλεια με τζιν παντελόνια.

Editor's choice