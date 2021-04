Met Gala 2021 | Αυτό θα είναι το θέμα του

Πολλοί ήταν εκείνοι που τη φετινή χρονιά έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική μόδα, συμπεραίνοντας πως ύστερα από την αναιμική διαδικτυακή Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και τις πτωχεύσεις εταιρειών και καταστημάτων εξαιτίας της πανδημίας, έφτασε στο τέλος της. Η Anna Wintour και ο Andrew Bolton, επικεφαλής του Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (MET) όμως, σε πείσμα της κακόβουλης κριτικής, αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για το διάσημο event του Costume Institute που φέτος θα επικεντρωθεί στην αμερικανική μόδα. Και θα είναι ...διπλό!

Όπως ανακοίνωσε το The Met, αντί για μία, θα φιλοξενήσει δυο εκθέσεις αφιερωμένες στη αμερικανική μόδα, που η πρώτη θα κάνει εγκαίνια τον Σεπτέμβριο, στις 18, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, και η δεύτερη τον Μάιο, στις 5, του 2022. Και οι δυο εκθέσεις θα "τρέξουν" ως τον Σεπτέμβριο του 2022. Κι όπως έγραψε και η Vanessa Friedman στους The New York Times "αυτό σημαίναι δυο Met Galas" [σ.σ. σε μία χρονιά]

Το κεντρικό θέμα των δύο εκθέσεων θα αφορά αποκλειστικά την αμερικανική μόδα. "Θέλαμε πολύ συνειδητά το event να είναι μια γιορτή της αμερικανικής κοινότητας της μόδας που υπέφερε τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας", δήλωσε ο Bolton. Όπως είπε, θα ήθελε αυτή να είναι η αφορμή για μια συνολικότερη επανεκτίμηση της αμερικανικής μόδας που όλα αυτά τα χρόνια συνδέεται με το sportswear και την αξία της λειτουργικότητας -όταν το "αντίπαλο δέος", η ευρωπαϊκή μόδα, χαρακτηρίζεται από έκφραση και συναίσθημα.

Τα σχέδια του, βέβαια, για να μπει στο επίκεντρο η αμερικανική μόδα έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2018 κατά την προετοιμασία της έκθεσης "About Time" που αποτέλεσε στην ουσία μια γιορτή για την 150η επέτειο του μουσείου. Έτσι, μιας και φέτος το Costume Institute κλείνει τα 74 χρόνια λειτουργίας, δεν μπορούσε να βρει καλύτερη συγκυρία για το όραμά του, τιμώντας την εγχώρια βιομηχανίας μόδας που το στήριξε. Επιπλέον, θεωρείται δεδομένο ότι πως τα events θα έχουν και πολιτική χροιά, μετά από όλα όσα συνέβησαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι εκθέσεις

H πρώτη έκθεση, του Σεπτεμβρίου, θα έχει τίτλο "In America: A Lexicon of Fashion" και επικεντρώνει σε σύγχρονους σχεδιαστές του 20ου και 21ου αιώνα. Θα πραγματοποιηθεί στο Anna Wintour Costume Center, του οποίου οι χώροι θα αναδιαμορφωθούν ώστε να θυμίζουν ένα σπίτι και το κάθε δωμάτιο θα αντιπροσωπεύει ένα συναίσθημα. Αντίθετα, η δεύτερη έκθεση με τίτλο "In America: An Anthology of Fashion", που είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2022, θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες της πτέρυγα American Wing του MET και θα θα αφηγείται 300 χρόνια αμερικανικής μόδας μέσα από καθημερινές ιστορίες και διηγήσεις που θα επικεντρώνουν "σε ζητήματα φυλής, φύλων και υλισμού". Κάθε δωμάτιο θα "σκηνοθετηθεί" από έναν διαφορετικό δημιουργό.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους οικοδεσπότες του Gala, αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, τα ονόματα των Tom Ford και Amanda Gorman είναι τα επικρατέστερα.