Paul Van Doren | Έφυγε από τη ζωή ο δημιουργός των Vans

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία Vans, o συν-ιδρυτής της, Paul Van Doren, πέθανε την Παρασκευή 7 Μαΐου. "Ο Paul δεν ήταν απλώς ένας επιχειρηματίας, ήταν ένας πρωτοπόρος", αναφέρεται στην ανακοίνωση. "Tα τολμηρά πειράματα που έκανε στην παραγωγή, τη διανομή και το marketing, μαζί με την δεξιότητα που είχε να χειρίζεται τους αριθμούς και την ικανότητά του, μετέτρεψαν μια οικογενειακή επιχείρηση παπουτσιών σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand”.

O Paul Van Doren ίδρυσε την εταιρεία Van Doren Rubber Company το 1966 στην Καλιφόρνια, μαζί με τον αδερφό του Jim Van Doren και τους Gordon Lee και Serge Della. Στην αρχή, δέχονταν παραγγελίες για υφασμάτινα παπούτσια με λαστιχένια σόλα τα οποία παραδίδονταν στους αγοραστές το ίδιο απόγευμα. Τότε, η τιμή τους ήταν 2,49 δολάρια το ζευγάρι. Αργότερα, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Ηouse of Vans και τα παπούτσια που παρήγαγε έγιναν πολύ δημοφιλή στους κύκλους των σκέιτερ και των σέρφερ.

Το πιο διάσημο σχέδιο των Vans, αυτό με το ασπρόμαυρο καρό ύφασμα, συνέβαλε στο να εκτοξευτεί στα ύψη η φήμη της εταιρείας όταν φορέθηκε το 1982 από τον Sean Penn στην ταινία Fast Times at Ridgemont High. Το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν του Jim Van Doren, ο οποίος πέθανε το 2011 σε ηλικία 72 ετών.

Λίγο αργότερα, η εταιρεία αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και κινδύνεψε να πτωχεύσει. Ο Paul Van Doren που είχε συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, επανήλθε στην ενεργό δράση, ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης και κατάφερε να τη σώσει. Ο ίδιος πάντα έλεγε ότι η Vans ήταν "μια εταιρεία ανθρώπων και όχι παπουτσιών". Είχε μάλιστα έναν δικό του, ιδιαίτερο τρόπο να προσλαμβάνει υπαλλήλους: "Δεν με απασχολούν καθόλου τα βιογραφικά", έλεγε. "Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος είναι σωστός και το βιογραφικό του είναι οκ. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι σωστός, το βιογραφικό του θα λέει ότι είναι καταπληκτικός". Το 1988 πούλησε την εταιρεία για 75 εκατομμύρια δολάρια.

Πριν λίγες ημέρες, εκδόθηκε το βιβλίο του Paul Van Doren, με τίτλο "Authentic: A Memoir by the Founder of Vans". Η ακριβής αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

