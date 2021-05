Τα Louis Vuitton γυαλιά ηλίου που θα φορέσουμε φέτος το καλοκαίρι

Τη νέα eyewear συλλογή του για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2021 αποκάλυψε ο οίκος Louis Vuitton μέσα από τη νέα ψηφιακή του καμπάνια στην οποία πρωταγωνιστούν γυναίκες που σήμερα. Όπως αναφέρει το δ.τ. που συνοδεύει την καμπάνια: "ο Οίκος προσκάλεσε τρεις διεθνή, ανεξάρτητα και σύγχρονα ταλέντα για να παρουσιάσουν τη νέα του συλλογή με γυαλιά ηλίου και τα οποία εκφράζουν τις διάφορες πλευρές της γυναίκας Louis Vuitton".

Οι τρεις γυναίκες που ποζάρουν με τα γυαλιά ηλίου της νέας eyewear collection είναι η Βελγικής και Κονγκολέζικης καταγωγής τραγουδίστρια και συνθέτης Lous & the Yakuza, η Αμερικανίδα ηθοποιός Chloë Grace Moretz και η Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια Somi. Κάθε μία από τις πρωταγωνίστριες ποζάρει με ένα από τα 3 διαφορετικά σχέδια της συλλογής, τα οποία συνδυάζουν design και τεχνογνωσία, πρωτοπορία και παράδοση.

2021: The LV sunglasses

Courtesy of Louis Vuitton Lous & the Yakuza.

Το ζευγάρι που φοράει η Lous & the Yakuza είναι τετράγωνο, με πολύ ακριβείς και ξεκάθαρες γωνίες που το κάνουν ένα εξαιρετικά σικ σχέδιο. Το χρυσό LV logo στους βραχίονες του σκελετού, έρχονται να προσφέρουν το απαραίτητο fashion statement.

Courtesy of Louis Vuitton Chloë Grace Moretz.

Η Chloë Grace Moretz ποζάρει φορώντας ένα κλασικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου που είναι must - have σε κάθε γκαρνταρόμπα, της πόλη ή των διακοπών. Το διαχρονικό στιλ αυτού του σχεδίου με τις signature λεπτομέρειες (όπως τα Monogram flowers και οι graphic γραμμές), συνδυάζονται άνετα τόσο μ' ένα little black dress οσο και με jeans και λευκό t-shirt.

Όσο για τη Somi, έχει φορέσει τα aviator- style γυαλιά ηλίου με τους chain link βραχίονες σε χρυσό. Οι ντεγκραντέ φακοί του σε απαλές αποχρώσεις του καλοκαιριού κάνουν αυτό το ζευγάρι να μοιάζει με πολύτιμο φυλακτό, που μπορεί να φοράει κανείς συνέχεια.