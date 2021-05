Το style evolution της Gwyneth Paltrow

Με μητέρα την ηθοποιό Blythe Danne και πατέρα τον παραγωγό και σκηνοθέτη, Bruce Paltrow, η ενασχόληση της με την υποκριτική -και όχι μόνο- ήταν μονόδρομος. Η Gwyneth Paltrow ξεκίνησε την καριέρα της το 2001 στις ταινίες "Shoot” και "Ηook” και 20 χρόνια μετά το όνομα της έχει τυπωθεί σε πολλές αφίσες κινηματογραφικών ταινιών και έχει περπατήσει σε δεκάδες red carpets για πρεμιέρες. Μερικές από τις ταινίες της που έχουν γράψει ιστορία και συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες επιτυχίες της της έβδομης τέχνης όπως οι "Shakespeare in Love”, "The Talented Mr. Ripley”, "Iron Man”, "Contagion”, "Avengers” αλλά και οι σειρές "Glee”, "The Polititian” και "The Goop Lab”, της οποίας είναι και παραγωγός.

Το style icon των '90s

Εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο όμως, η Gwyneth Paltrow είναι μία από τις celebrities με τη μεγαλύτερη στιλιστική εξέλιξη με μερικά από τα looks της να αποτελούν πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες μέχρι και σήμερα. Λόγω των διάσημων γονιών της, η ηθοποιός έμαθε από νεαρή ηλικία πως το στιλ είναι δύναμη και ένα επιπλέον στοιχείο για να κερδίσεις την προσοχή του κόσμου. Ο φωτογραφικός φακός την έχει απαθανατίσει στο πλευρό της μητέρας της με λευκές γόβες και φλοράλ φόρεμα, ενώ τη δεκαετία του '90 ήταν ένα από τα style icons που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα, ειδικά μέσα από τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Brad Pitt. Αγαπούσε τα slip φορέματα, τα strappy sandals, τα μακριά μαύρα παλτό και τις see through δημιουργίες Υψηλής Ραπτικής που έκαναν τα φλας των φωτογράφων να λάμψουν στο κόκκινο χαλί.

Το red carpet

Εάν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζουμε ακόμα περισσότερο είναι οι εμφανίσεις της σε βραβεία όπως τα Oscar και οι Χρυσές Σφαίρες, τα Φεστιβάλ και οι επίσημες πρεμιέρες, αφού τότε έκανε μερικές από τις πιο stylish εμφανίσεις, ενώ η εξέλιξη του στιλ της είναι ευδιάκριτη. Από την iconic εμφάνιση της στα Oscar του 1999, όταν κέρδισε το βραβείο της "Καλύτερης Ηθοποιού” για τον ρόλο της στην ταινία "Shakespeare in Love” και περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ροζ Ralph Lauren φόρεμα.

Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται να αναφέρουμε πως μπορεί η Gwyneth Paltrow να αποτελεί πηγή έμπνευσης με τις εμφανίσεις της για αρκετές γυναίκες, ωστόσο οι ενδυματολογικές της επιλογές δεν έχουν κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Αν κι έχει κάνει αρκετά στιλιστικά ατοπήματα, σίγουρα έχει δημιουργήσει εμφανίσεις που θα ζήλευε ακόμα και η πιο ενημαρωμένη fashionista. Η αλήθεια όμως βρίσκεται κάπου στη μέση. Αναγνωρίζουμε πως πλέον αποφεύγει λάθη του παρελθόντος χωρίς να μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε στις γυναίκες με ιδιαίτερη fashion επιρροή.

Η εξέλιξη του στιλ της μέσα από 25 φωτογραφίες