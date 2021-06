Μήνας Pride | Τα κομμάτια που διάσημα brands αφιερώνουν στη γιορτή της διαφορετικότητας

Η 1η Ιουνίου δεν σηματοδοτεί μόνο την έναρξη του καλοκαιριού, αλλά και την έναρξη των εορτασμών του Μήνα Υπερηφάνειας (Pride Month). Ο μήνας που είναι αφιερωμένος στους αγώνες και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας περιλαμβάνει παγκοσμίως πολλές εκδηλώσεις, που συνήθως κορυφώνονται με τις παρελάσεις Υπερηφάνειας. Τον μήνα Pride, βεβαίως, στηρίζουν και πολλά μέλη της βιομηχανίας της μόδας, και για μία ακόμα φορά σχεδιαστές, fashion houses και δημοφιλή labels αφιερώνουν collections του στο Pride.

Η Donatella Versace αφιερώνει στο Pride μία capsule συλλογή, ενώ παράλληλα στηρίζει με τις πωλήσεις της του Ίδρυμα της Lady Gaga Born this way, το οποίο στηρίζει νέους με θέματα ψυχικής υγείας (και) σε σχέση με τη διαφορετικότητά τους. Η συλλογή περιλαμβάνει t-shirts σε λευκό και μαύρο, κι έναν unisex μπερέ. Από την άλλη, η Victoria Beckham εμπνέεται από το iconic άλμπουμ των '90s του George Michael Listen Without Prejudice και τυπώνει τον τίτλο - σύνθημα σε t-shirt, ένα μέρος από τις πωλήσεις του οποίου θα πάει στο μη κερδοσκοπικό σωματείο Akt που στηρίζει τα άστεγα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Άλλα brands που τιμούν τον φετινό μήνα Pride, είναι ο Calvin Klein που κυκλοφορεί τη σειρά #ProudInMyCalvins η οποία περιλαμβάνει κομμάτια στα χρώματα του ουράνιου τόξου, η Levi's που κυκλοφορεί την Pride Liberation unisex ολόσωμη φόρμα κι άλλα κομμάτια υπό τον τίτλο "All Love", η Savage x Fenty της Rihanna με την Pride caspule collection με εσώρουχα, όπου μέρος των πωλήσεων της θα διατεθεί σε οργανισμούς που στηρίζουν τις LGBTQ+ κοινότητες, και η Coach που η δική της Pride συλλογή περιλαμβάνει "φωτεινά, ευχάριστα πράγματα" (t-shirts, τσάντες, sneakers, κι άλλα απίθανα αξεσουάρ) για να τιμήσει τη διαφορετικότητα.

Και η λίστα δεν σταματά εδώ: στην κατηγορία Pride της Ugg μπορεί να βρει κανείς "all gender" πολύχρωμα fluffy slides, κάλτσες, t-shirts και τσάντες, ενώ η Gap κυκλοφορεί τη δική της σειρά από t-shirts αφιερωμένη στο Pride, τα σχέδια των οποίων ανήκουν σε μέλη της κοινότητας. Τη δική του πολύχρωμη, γιορτινή Pride σειρά έχει λανσάρει και ο Michael Kors και σ' αυτή μπορείτε να βρείτε από φούτερ, t-shirts και σορτς μέχρι ρολόγια, καπέλα, νεσεσέρ, slides και μαγιό. Σειρές στο Pride έχουν αφιερώσει επίσης η Diesel και η Havaianas.

Ασφαλώς, όλες αυτές οι επετειακές συλλογές στόχο έχουν να στηρίξουν κι έμπρακτα τον αγώνα για να τα δικαιώματα των μελών της Pride κοινότητας, και μέρος από τα έσοδα προσφέρεται σε οργανισμούς που προσφέρουν έργο.

The Pride Pieces