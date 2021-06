10 διάσημες γυναίκες που διαμόρφωσαν το παριζιάνικο στιλ

Χιλιάδες editorials μόδας έχουν φωτογραφηθεί και δημοσιογράφοι μόδας του παγκόσμιου Τύπου έχουν προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσουν το γαλλικό στιλ και να ανακαλύψουν ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει τις Γαλλίδες τόσο ξεχωριστά και ανεπιτήδευτα κομψές. Ακόμα και βιβλία έχουν γραφτεί, όπως το "How to be Parisian” σε μία προσπάθεια να καταλάβουμε όλες μας ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας που ακολουθούν οι Παριζιάνες. Συγκεκριμένη απάντηση δεν υπάρχει ακριβώς, αφού η φινέτσα μοιάζει να βρίσκεται στο DNA τους. Σε μία χώρα που είναι η γενέτειρα οίκων μόδας όπως οι Dior, Chanel, Lanvin, Isabel Marant, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermes και Mugler που καθόρισαν την ιστορία του ενδύματος, οι Γαλλίδες μοιάζει να είναι "καταδικασμένες" να ξεχωρίζουν πάντα με το στιλ και την αισθητική τους.

Φυσικά, εκτός από τους διάσημους οίκους μόδας, ο πλανήτης έχει μάθει ακόμα περισσότερο για το γαλλικό στιλ μέσα από τις αντιπροσώπους του. Γυναίκες που έζησαν δεκαετίες πριν ή ακόμα και στην σύγχρονη εποχή, γυναίκες που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος και της μόδας διαμόρφωσαν το γαλλικό στιλ και έμελλε να μείνουν στην ιστορία ως άξιες εκπρόσωποι του.

Ποιες είναι οι γυναίκες που καθόρισαν το Παριζιάνικο στιλ;