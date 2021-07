Τα δυο πιο δημοφιλή μαγιό του φετινού καλοκαιριού

Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι περισσότεροι έχουν ήδη κάνει τις αγορές τους για τη καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Τα μαγιό, βεβαίως, είναι μια κατηγορία η οποία βρίσκεται ψηλά στις αναζητήσεις του αγοραστικού κοινού και στο shopping, και τα δεδομένα για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) που έδωσε στη δημοσιότητα το The Lyst ανέδειξαν και τα δυο μαγιό που βρέθηκαν στην πρώτη 10άδα των προτιμήσεων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα data που συγκέντρωσε η παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης brands, το μπικίνι που αποδείχτηκε πιο δημοφιλές στις αναζητήσεις - και προσγειώθηκε στην 6η θέση με τα summer items της λίστα- είναι το zebra print bikini από τη συλλογή The Attico. Βεβαίως, σημαντικό ρόλο στην ανάδειξή του ως το πιο hot μαγιό του τριμήνου έπαιξε το γεγονός ότι μ' αυτό εμφανίστηκαν τόσο η Hailey Bieber όσο και η Dua Lipa.