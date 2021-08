Ντενίζ Ελευθερίου, πώς μπορούμε να εντάξουμε την παράδοση στο σύγχρονο στιλ;

Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση "άνοιξε" μία μεγάλη συζήτηση στην ελληνική μόδα: πώς μπορεί η παράδοση να μετουσιωθεί στο σύγχρονο στιλ; Η Ντενίζ Ελευθερίου, η σχεδιάστρια που φημίζεται για τα νυφικά της και τις sur mesure δημιουργίες της, έρχεται να βάλει το δικό της λιθαράκι στον διάλογο και να καταθέσει τη δική της σύγχρονη πρόταση με μια caspule collection που αντλεί στοιχεία από την πλούσια ιστορία της ελληνικής φορεσιάς. Και η οποία ενώνει το "χθες" με το "σήμερα" με μια πολύ δυναμική και σύγχρονη ματιά.

Θέλοντας, λοιπόν, να αποτίσει φόρο τιμής για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, η σχεδιάστρια δημιούργησε μια συλλογή από σύγχρονα ενδύματα, τα οποία συνδύασε με τις παραδοσιακές στολές, που ανήκουν στην ιδιωτική συλλογή του ξενοδοχείου Kinsterna. Η Ντενίζ Ελευθερίου, με αφορμή τη συλλογή της, μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις της πάνω στο σύγχρονο στιλ που εμπνέεται από την παράδοση, μιλάει για το κίνητρο που την ώθησε στη δημιουργία της caspule collection της και μάς συστήνει τις δημιουργίες της, που γεννούν την επιθυμία για μοντέρνο στιλ με αναφορές στην ελληνικότητα.

Τι αποτέλεσε για εσάς πηγή έμπνευσης αυτής της συλλογής;

Η πλούσια ιστορία της ελληνικής φορεσιάς από την Αρχαία Ελλάδα, την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και οι γυναίκες ηρωίδες όπως η Μαντώ Μαυρογένους, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, οι Σουλιώτισσες και οι Σπαρτιάτισσες που αγωνίστηκαν με ανδρεία και ηρωισμό για την πατρίδα τους. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε έλλειψη αναφορών στην πολιτιστική μας κουλτούρα από όλους τους Έλληνες σχεδιαστές, ενώ αντίθετα βλέπουμε σχεδιαστές όπως ο Galliano, ο Karl Lagerfeld, η Schiaparelli και πολλοί άλλοι, να έχουν εμπνευστεί κατά καιρούς από την Αρχαία Ελλάδα στις σύγχρονες δημιουργίες τους. Έτσι ήθελα πολύ να δημιουργήσω μια σύγχρονη συλλογή με αναφορές στην ιστορία και την παράδοσή μας και να αποτίσω έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση.

Ποιο ήταν το κίνητρο που σας ώθησε να ξεκινήσετε;



Επισκέπτομαι αρκετά συχνά το ξενοδοχείο Kinsterna όπου ανακάλυψα ότι διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή από παραδοσιακές στολές και πόρπες. Αυτό ήταν! Η δημιουργία ξεκίνησε! Σκηνικό για τη φωτογράφηση αποτέλεσαν οι χώροι του ξενοδοχείου Κινστέρνα, του οποίου το αρχικό κτίσμα ανάγεται στη Βυζαντινή Περίοδο και μέχρι τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ταξίδεψε στον χρόνο αλλάζοντας μορφές. Μετά την αναπαλαίωση, τα στοιχεία όλων των περιόδων διατηρήθηκαν άψογα και αυτός ήταν ο κύριος λόγος επιλογής του, ως το τέλειο σκηνικό για την φωτογράφηση.

Περιγράψτε μας τη συλλογή σας: πώς συνδυάσατε το "χθες" με το "σήμερα";

Εμπνεύστηκα από τη φουστανέλα, αποδομώντας την κλασσική της μορφή και αλλάζοντας τη χρήση της, δημιούργησα στράπλες φόρεμα με πιέτες και το συνδύασα με παραδοσιακή πόρπη περασμένη στο στήθος. Τοποθέτησα 4 παραδοσιακές ποδιές, τη μια πάνω στην άλλη εν είδει φούστας. Χρησιμοποίησα έναν χειροποίητο τσεβρέ Σουφλίου, τον οποίο κέντησε η μητέρα μου στη δεκαετία του '70, ως top πάνω από καθημερινό παντελόνι. Επίσης, δημιούργησα ένα φόρεμα από πλισέ soleil οργαντίνα βαμβακερή με την τεχνική moulage σε αρχαιοελληνικό στυλ, θέλοντας να δείξω τα κοινά στοιχεία που μπορεί κανείς να βρει μεταξύ των αρχαιοελληνικών ρούχων και της φουστανέλας. Επίσης, ένα σιγκούνι σε λευκό μικάντο συνδυασμένο, για τις ανάγκες της φωτογράφησης, με κουμπούρα του 19ου αιώνα, είναι η πρόταση μου για τη σύγχρονη εκδοχή του υπέροχου παραδοσιακού πανωφοριού.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη μόδα; Τι σημαίνει μόδα για εσάς;

Από μικρή σχεδίαζα, σκεπτόμουν να ακολουθήσω σπουδές αρχιτεκτονικής, όμως ο χώρος της μόδας με γοήτευε. Τελικά, βρέθηκα στο Μιλάνο όπου φοίτησα στο Instituto Marangoni. Εμπειρία ζωής και έμπνευσης αποτέλεσαν για μένα τα χρόνια που εργάστηκα δίπλα σε Ιταλούς σχεδιαστές. Για μένα η μόδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της κουλτούρας κάθε λαού. Είναι ο τρόπος που κινούμαστε, που αναπνέουμε, που μιλούμε. Παρότι είναι εφαρμοσμένη τέχνη, μερικές φορές μπορεί να αναχθεί σε τέχνη.

Εδώ και πολλά χρόνια έχετε αποκτήσει ένα πιστό κοινό και είστε γνωστή για τα νυφικά σας που λατρεύουν οι νέες κοπέλες, αλλά και για τις sur mesure δημιουργίες σας. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το στιλ που σας χαρακτηρίζει;

Θα έλεγα ότι με χαρακτηρίζουν οι λιτές γραμμές, το "less is more", πάντα δίνω μεγάλη έμφαση στα υφάσματα τα οποία επιλέγω προσωπικά από το εξωτερικό, αλλά και από την Ελλάδα. Όμως, το μυστικό της επιτυχίας είναι πιστεύω, ότι κάθε φορά εμπνέομαι από την προσωπικότητα της κάθε πελάτισσας την οποία σέβομαι και δημιουργώ ανάλογα με αυτήν, μοιράζομαι τη χαρά και τα όνειρά της.

