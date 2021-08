Milan Fashion Week | Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμά της

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου (Milan Fashion Week) θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου και η Camera della Moda, που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμά της, ανακοίνωσε ένα πρώτο πλάνο για τα shows που θα περιλαμβάνει. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, 61 shows έχουν προγραμματιστεί από τα οποία τα 42 θα πραγματοποιηθούν με "φυσική παρουσία".

Στο πρόγραμμα των shows περιλαμβάνονται τα runway των Roberto Cavalli, με καλλιτεχνικό διευθυντή από τις αρχές του 2021 τον Fausto Puglisi, Moncler και Boss, που επιστρέφουν στο μιλανέζικο calendar, ενώ για πρώτη φορά θα παρουσιάστον στο Μιλάνο τα brands MM6 Maison Margiela, Luisa Spagnoli, HUI και Vitelli.

Την αυλαία των shows θα σηκώσουν στις 22 Σεπτεμβρίου η ιταλική κολλεκτίβα "We Are Made in Italy", με σχεδιαστές των BIPOC κοινοτήτων, ενώ θα ακολουθήσουν τα shows των οίκων Fendi, Alberta Ferretti, No. 21 και Jil Sander, μεταξύ άλλων. Ανάμεσα σε άλλα κορυφαίους οίκους και brands που αναφέρονται στο πρόγραμμα συναντάμε τους Max Mara, Emporio Armani, Etro, Prada, Tod’s, Missoni, Versace, MSGM, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Marni, Sportmax, Elisabetta Franchi κ.ά.

Το τελικό πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Camera della Moda στις 7 Σεπτεμβρίου. Δείτε περισσότερα εδώ.