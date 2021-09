H Gucci Aria επιστρέφει με μια αισθησιακή καμπάνια

Η Gucci Aria είναι η συλλογή που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη το 2021, όταν αποκαλύφθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ο Alessandro Michele, ο πολυμήχανος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, είχε την ιδέα να ..."χακάρει" την αισθητική του οίκου Balenciaga και να δανειστεί signature στοιχεία και iconic pieces από τις συλλογές του για να δημιουργήσει τα πιο hot "μπολιασμένα" κομμάτια της νέα σεζόν (Fall-Winter 2021-22). Ήδη, οι δημιουργίες Gucci από τη συλλογή Aria έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί και το clutch σε σχήμα πραγματικής καρδιάς έχει ξεχωρίσει ως το απόλυτο it bag.

Και τώρα η καμπάνια...

Με τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνα 2021 να έχει ξεκινήσει, η καμπάνια που συνοδεύει τη συλλογή Gucci Aria δεν θα μπορούσε να είναι απούσα. Μία καμπάνια, που όπως περιγράφει ο οίκος, "αιχμαλωτίζει την επαναστατική και ευχάριστη ορμή του έρωτα". Ο έρως, αναφέρει, είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τις μοντέρνες εικόνες στις οποίες ανέλαβε να δώσει ζωή το διάσημο δίδυμο φωτογράφων Mert Alas και Marcus Piggott υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Alessandro Michele.

Το μυστήριο και η σαγηνευτική ατμόσφαιρα, με τις φιλήδονες και ερωτικές πόζες, δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα παρά μέσα στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου, εν προκειμένω το The Savoy, που δάνεισε εξάλλου έμπνευση για τη συγκεκριμένη συλλογή. Το τύπωμα "Savoy Club" σε διάφορα αξεσουάρ και ρούχα της Aria, αποτίνει φόρο τιμής στο ιστορικό ξενοδοχείο του Λονδίνου, όπου ο ιδρυτής του οίκου, Guccio Gucci, εργάστηκε στα νιότη του ως μεταφορέας. Επίσης, η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας είναι μια έμμεση αναφορά και στο βίντεοκλιπ της Madonna για το "I Want you" - το soundtrack της καμπάνια Gucci Aria -, που επίσης έχει γυριστεί σε ξενοδοχείο.

Στο ίδιο σκηνικό, στο The Savoy, κινηματογραφήθηκε και η ψηφιακή παρουσίαση της συλλογής.

Όσο για τα πρόσωπα που φωτογραφίζονται για την καμπάνια, ο Alessandro Michele επέλεξε προσωπικά να καλέσει για να φωτογραφηθούν ως guests στην καμπάνια τόσο οι Måneskin, το Ιταλικό συγκρότητα που κέρδισε στη φετινή Eurovision και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή των παγκόσμιων charts, όσο και η αμερικανίδα μοντέλο Kristen McMenamy γνωστή για τις αντυσυμβατικές, ανδρόγυνες εμφανίσεις της.

Την καμπάνια συνοδεύει το μανιφέστο της Gucci Aria "Ontology of Desire" όπου γίνονται αναφορές στο "Συμπόσιο" του Πλάτωνα και τον μύθο για το "ανδρόγυνο" γένος , τη γέννηση του Έρωτα και τη σχέση του με το Άλλο, το βιβλίο Sexistence του Jean-Luc Nancy, τον Σίγκμουντ Φρόυντ, το ερωτικό παιχνίδι και τα ρούχα που συμμετέχουν σ' αυτό, το σύμπαν της επιθυμίας, τα ρούχα που τελικά "δένουν το μυαλό και το σώμα σε σ' ένα ερωτικό ιστό που μάς ενώνει με τη σάρκα του κόσμου".

Οι εικόνες

Το βίντεο της καμπάνιας