Kate Moss | Φόρεσε το βελούδινο blazer με τον πιο cool τρόπο

Στην Kate Moss οφείλουμε μερικά από τα πιο iconic looks στην ιστορία της μόδας. Τόσο οι off duty εμφανίσεις της όσο και αυτές στο κόκκινο χαλί, διακρίνονται από μία ενστικτώδη, σχεδόν μοναδική, αντίληψη του τι μπορεί να δείξει εξαιρετικά στιλάτο χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και προετοιμασία. Το supermodel των '90s διακρίνεται για το chic coolness στιλ της, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιμονή της "το less is more", την πίστη της σε basic κομμάτια (t-shirts, jeans, πουκάμισα), την αδυναμία της στη λιτή κομψότητα των satin και των slip dresses και την αγάπη της στο μαύρο. Η Moss, ωστόσο, γνωρίζει καλά και πώς μεταμορφώνεται ανάλογα με την περίσταση, και δεν είναι λίγες οι φορές που ως "γνήσιο party girl" γνωρίζει πώς να κάνει τα glitter και τα metallic να δείχνουν κομψά.

Η Moss & το βελούδινο blazer

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Kate Moss ήταν αυτή στην επίδειξη μόδας του βρετανού σχεδιαστή Richard Quinn. Το μοντέλο, και πλέον ιδιοκτήρια πρακτορείου μοντέλων, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει απ' αυτό το show, στην πασαρέλα του οποίου περπάτησε η κόρη της, Lila Moss, η οποία ακολουθεί τα βήματά της στο modeling.

Για την περίσταση, η Moss προχώρησε σ' έναν στιλιστικό συνδυασμό που σε κάθε άλλη fashionista ίσως δημιουργούσε διλήμματα. Τι φόρεσε; Ένα βελούδινο σακάκι σε μπλε χρώμα με ριγέ ημιδιάφανο πουκάμισο και τζιν παντελόνι - "καμπάνα", ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της μ' ένα ζευγάρι μποτάκια σε ταμπά, ένα animal print φάκελο και μεγάλους χρυσούς κρίκους ως κόσμημα.

Getty Images Edward Enninful, Kate Moss, Jordan Barret και Boy George στο front row.

Getty Images Στα παρασκήνια με την κόρη της, Lila Grace.

Τα κομμάτια που έχει συνδυάσει στο outfits της η Kate Moss μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους ασύνδετα, και η παρουσία ενός velvet blazer σ' ένα casual outfit "ξένη", όμως παρατηρώντας κανείς το σύνολο της Moss δεν αισθάνεται ότι κάτι πάει στραβά. Αντιθέτως, τα στοιχεία της εμφάνισης μοιάζουν απόλυτα ισορροπημένα και "δεμένα" μεταξύ τους, και φυσικά είναι το μπλε βελούδινο blazer που κλέβει τις εντυπώσεις χωρίς να δείχνει καθόλου υπερβολικό.

Με απλά λόγια, η Kate Moss αποδεικνύει ότι το να φορέσετε βελούδο σε μια καθημερινή εμφάνιση δεν είναι ένα απίθανο σενάριο: ένα τζιν παντελόνι, ένα πουκάμισο και το velvet blazer είναι απλά ό,τι χρειάζεστε.

Key- piece : velvet blazer