Kalogirou Winter 2021-2022 | Τα νέα brands που σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε

Οι νέες συλλογές της ιστορικής αλυσίδας Kalogirou καλωσορίζουν δυναμικά τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2021-2022. Τα εμβληματικά designer brands που χαρακτηρίζουν την εκλεκτική αισθητική της Kalogirou για τα footwear trends και την τέχνη του accessorizing, παρουσιάζουν τις νέες συλλογές τους, ενώ παράλληλα μια νέα γκάμα brands και σχεδιαστών προσθέτουν μια νότα επικαιρότητας και αβίαστου στυλ στις προτάσεις της κορυφαίας εταιρείας υποδημάτων.

Η Kalogirou δημιουργεί συνεχώς νέες συνεργασίες και ανανεώνει το χαρτοφυλάκιο της με συλλογές και brands προσφέροντας premium και cutting edge επιλογές για τη γυναίκα και τον άνδρα. Παραμένει διαχρονικό σύμβολο των fashion trends, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα επιλέγοντας τα "best of the best" κομμάτια από τις συλλογές των κορυφαίων οίκων και σχεδιαστών όπως Alexander McQueen, Amina Muaddi, Alevi, By Far, Chloe, Burberry, Gianvito Rossi, Hogan, Jimmy Choo, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Tod’s και Philipp Plein μεταξύ άλλων.

Φέτος, η Kalogirou υποδέχεται στο χαρτοφυλάκιο της τα πιο περιζήτητα upcoming brands - Mach&Mach, Bettina Vermillion, Proenza Schouler, Off Play, Wolford x Amina Muaddi, Roberto Cavalli, Gia Couture – όλα διακεκριμένα διεθνώς και διαθέσιμα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλον τον κόσμο.

Mach & Mach: Γνωστό για τα λαμπερά και άκρως θηλυκά του σχέδια, το brand που ιδρύθηκε το 2012 από τις αδελφές Nina and Gvantsa Macharashvili, έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα, με celebrities να το επιλέγουν για εντυπωσιακές εμφανίσεις. Διεθνείς περσόνες σε όλο τον κόσμο, όπως Solange Knowles, Katy Perry, Kylie Jenner και Danielle Bernstein, έχουν υποκύψει στους λαμπερούς πειρασμούς του brand.

Bettina Vermillion: Η προσέγγιση της Lorraine Archambeaud είναι απλή: να δημιουργήσει σχέδια που είναι σωστά, άνετα και ταυτόχρονα λαχταριστά. Το γαλλικό brand σε μόλις λίγα χρόνια από την ίδρυσή του, έχει καταφέρει να αγαπηθεί από το fashion savvy κοινό, με τα άκρως θηλυκά και εντυπωσιακά του σχέδια.

Proenza Schouler: Η δεξιοτεχνία και η προσοχή στη λεπτομέρεια, με μια αίσθηση εκλεπτυσμένης ευκολίας, το χαρακτηρίζει δικαίως τα τελευταία χρόνια ως το πιο πρωτοποριακό και ανερχόμενο σχεδιαστικό brand της Νέας Υόρκης. Η έμπνευση των σχεδιαστών, αντλείται από τη σύγχρονη τέχνη και τη νεανική κουλτούρα, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική αίσθηση coolness.

Off Play: Το 100% Made in Italy brand γεννήθηκε εν μέσω κορωνοϊού με στόχο να δημιουργήσει μια fun fashion συλλογή υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερου σχεδιασμού. Χαρακτηρίζεται από μια νέα προσέγγιση σε έναν καινούργιο τρόπο ζωής: Time OFF, Let’s PLAY.

Wolford X Amina Muaddi: Η συνεργασία της Wolford με την ‘must have’ influential σχεδιάστρια Amina Muaddi αποτελεί το collaboration της σεζόν. Η συλλογή αποτελείται από ιδιαίτερα καλσόν και bodysuits που δημιουργούν μια άκρως stylish πινελιά σε ιδιαίτερες street style εμφανίσεις.

Roberto Cavalli: Γνωστός ως ο "King of Fashion Animalier” ο διάσημος σχεδιαστής έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια διεθνή αναγνώριση για τα έντονα και εντυπωσιακά animal prints του. Τα σχέδιά του χαρακτηρίζονται από έντονες αντιθέσεις ενώ διακρίνονται από ένα φωτεινό και ιδιαίτερο σχεδιασμό.

Gia Couture : Εμπνευσμένη από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη βιομηχανία της μόδας, η σχεδιάστρια παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση, ευνοώντας τα statement σχέδια και τις νέες ιδέες για πραγματικά αξέχαστα υποδήματα. Με την έλευση της Δανέζας influencer Pernille Teisbaek, ως Creative Consultant, το brand έχει γνωρίσει διεθνή αναγνώριση με τα μοναδικά του σχέδια.

Kalogirou Stores

ΑΤΤΙΚΗ: Π. Ιωακείμ 4, Κολωνάκι | CityLink, Σταδίου 4, Αθήνα | Α. Mεταξά 18 & Γρ. Λαμπράκη 19, Γλυφάδα | Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι | Παναγίτσας 5, Κηφισιά | Ηρώων Πολυτεχνείου 56, Πειραιάς | Αρκαδίας 36, Περιστέρι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 75

ΚΥΠΡΟΣ: Μνασιάδου 13, Λευκωσία | Λ. Μακαρίου 236, Λεμεσός

Online Store: www.kalogirou.com