From The Magazine | Κοσμήματα με εκθαμβωτική λάμψη για το καλοκαίρι

Με πηγή έμπνευσης τον κόσμο της φύσης, ο λευκός χρυσός, τα λαμπερά διαμάντια και οι πολύτιμοι λίθοι συνθέτουν εκλεπτυσμένες δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας και αντανακλούν το δυνατό φως του καλοκαιριού.

Gosia Turczyńska Σκουλαρίκια από ροζ χρυσό, με διαμάντια και βραχιόλι από ροζ χρυσό, με διαμάντια και μαργαριτάρια BULGARI HIGH JEWELLERY, bulgari.com. Τοπ TOD’S, Tod’s Boutique

Gosia Turczyńska Σκουλαρίκια από κίτρινο και λευκό χρυσό, με διαμάντια GRAFF, graff. com. Κολιέ από λευκό χρυσό, με διαμάντια CHAUMET, chaumet. com. Δαχτυλίδι (παράμεσος) από ροζ και λευκό χρυσό, με λευκά και πράσινα διαμάντια και δαχτυλίδι (μικρό) από λευκό χρυσό, με λευκά και ροζ διαμάντια LUGANO, luganodiamonds.com. Μεταξωτό φόρεμα FENDI, luisaworld.com.

Gosia Turczyńska Κολιέ και βραχιόλι με διαμάντια HARRY WINSTON, harrywinston. com. Μεταξωτό και δερμάτινο φόρεμα PROENZA SCHOULER, proenzaschouler.com.

Gosia Turczyńska Σκουλαρίκια με διαμάντια TIFFANY & CO., tiffany.com. Μεταξωτό φόρεμα KHAITE, khaite.com

Gosia Turczyńska Σκουλαρίκια από λευκό χρυσό, με διαμάντια, σμαράγδια και όνυχα CARTIER, Boutique Cartier. Σκουλαρίκια από ροζ και λευκό χρυσό, με διαμάντια και πέρλες TASAKI, tasaki-global. com. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με λευκά και μαύρα διαμάντια, CHANEL HIGH JEWELLERY. Μεταξωτό φόρεμα TOVE, tove-studio.com.

Gosia Turczyńska Σκουλαρίκια από λευκό χρυσό, με διαμάντια CHOPARD, Boutique Chopard. Κολιέ από λευκό χρυσό, με διαμάντια BOUCHERON, boucheron. com. Δαχτυλίδι με διαμάντια VAN CLEEF & ARPELS, vancleefarpels.com. Σατέν φόρεμα CARVEN, carven.com

Gosia Turczyńska Σκουλαρίκια από λευκό χρυσό, με διαμάντια DE BEERS, debeers.com. Βραχιόλι από λευκό χρυσό, με διαμάντια PIAGET, Boutique Kassis. Δαχτυλίδι από χρυσό, με διαμάντια και ζαφείρι, LOUIS VUITTON HIGH JEWELLERY. Φόρεμα από σιφόν MICHAEL KORS COLLECTION, michaelkors.global.

Φωτογραφίες: Gosia Turczyńska

Styling: Holly Gorst