From The Magazine | Κοσμήματα με εκθαμβωτική λάμψη για το καλοκαίρι

Λευκός χρυσός, λαμπερά διαμάντια και πολύτιμοι λίθοι.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-08-2025
Gosia Turczyńska

Με πηγή έμπνευσης τον κόσμο της φύσης, ο λευκός χρυσός, τα λαμπερά διαμάντια και οι πολύτιμοι λίθοι συνθέτουν εκλεπτυσμένες δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας και αντανακλούν το δυνατό φως του καλοκαιριού.

Gosia Turczyńska
Σκουλαρίκια από ροζ χρυσό, με διαμάντια και βραχιόλι από ροζ χρυσό, με διαμάντια και μαργαριτάρια BULGARI HIGH JEWELLERY, bulgari.com. Τοπ TOD’S, Tod’s Boutique

Moda Kosmimata Bazaar Aug 2025
Gosia Turczyńska
Σκουλαρίκια από κίτρινο και λευκό χρυσό, με διαμάντια GRAFF, graff. com. Κολιέ από λευκό χρυσό, με διαμάντια CHAUMET, chaumet. com. Δαχτυλίδι (παράμεσος) από ροζ και λευκό χρυσό, με λευκά και πράσινα διαμάντια και δαχτυλίδι (μικρό) από λευκό χρυσό, με λευκά και ροζ διαμάντια LUGANO, luganodiamonds.com. Μεταξωτό φόρεμα FENDI, luisaworld.com.

Moda Kosmimata Bazaar Aug 2025
Gosia Turczyńska
Κολιέ και βραχιόλι με διαμάντια HARRY WINSTON, harrywinston. com. Μεταξωτό και δερμάτινο φόρεμα PROENZA SCHOULER, proenzaschouler.com.

Moda Kosmimata Bazaar Aug 2025
Gosia Turczyńska
Σκουλαρίκια με διαμάντια TIFFANY & CO., tiffany.com. Μεταξωτό φόρεμα KHAITE, khaite.com

Moda Kosmimata Bazaar Aug 2025
Gosia Turczyńska
Σκουλαρίκια από λευκό χρυσό, με διαμάντια, σμαράγδια και όνυχα CARTIER, Boutique Cartier. Σκουλαρίκια από ροζ και λευκό χρυσό, με διαμάντια και πέρλες TASAKI, tasaki-global. com. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με λευκά και μαύρα διαμάντια, CHANEL HIGH JEWELLERY. Μεταξωτό φόρεμα TOVE, tove-studio.com.
 
Moda Kosmimata Bazaar Aug 2025
Gosia Turczyńska
Σκουλαρίκια από λευκό χρυσό, με διαμάντια CHOPARD, Boutique Chopard. Κολιέ από λευκό χρυσό, με διαμάντια BOUCHERON, boucheron. com. Δαχτυλίδι με διαμάντια VAN CLEEF & ARPELS, vancleefarpels.com. Σατέν φόρεμα CARVEN, carven.com

Moda Kosmimata Bazaar Aug 2025
Gosia Turczyńska
Σκουλαρίκια από λευκό χρυσό, με διαμάντια DE BEERS, debeers.com. Βραχιόλι από λευκό χρυσό, με διαμάντια PIAGET, Boutique Kassis. Δαχτυλίδι από χρυσό, με διαμάντια και ζαφείρι, LOUIS VUITTON HIGH JEWELLERY. Φόρεμα από σιφόν MICHAEL KORS COLLECTION, michaelkors.global.
Φωτογραφίες: Gosia Turczyńska
Styling: Holly Gorst

