Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης

Στο επίκεντρο της νέας συλλογής Zeus+Δione για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας ’25 στέκεται η γυναικεία φιγούρα σε διαρκή μεταμόρφωση· άλλοτε σαγηνευτική, άλλοτε αινιγματική, άλλοτε απρόβλεπτη και ελεύθερη. Η έμπνευση γεννιέται μέσα από τη μορφή της Χίμαιρας, το αρχέτυπο του "υβριδίου": εκεί όπου το ανθρώπινο συναντά το θεϊκό, το ένστικτο τη λογική, και ο μύθος τον σουρεαλισμό.

Ο creative director Marios Schwab φέρνει στο σήμερα τη Χίμαιρα του Arezzo, αποτυπώνοντας τη φαντασιακή μορφή της σε μετάξι με μια σχεδόν-ξεχασμένη τεχνική χαρακτικής. Μια από τις πιο παραδοσιακές μορφές τέχνης, που απαιτεί αφοσίωση και σχολαστική διαδικασία: το σχέδιο γεννιέται στο χαρτί, χαράσσεται στο ξύλο, γίνεται σφραγίδα και, τελικά, ζωντανεύει πάνω σε ένα signature μαντήλι. Το μαντήλι αυτό, μέρος μιας εκτεταμένης σειράς μεταξωτών σχεδίων, γίνεται εμβληματικό κομμάτι της συλλογής. Δέρμα με ανάγλυφες λεπτομέρειες, σμιλεμένα μεταλλικά στοιχεία και περίτεχνα κεντήματα αναδεικνύουν τη συμβίωση ανθρώπινων και ζωικών μορφών, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται το λεοπάρ print, ισορροπώντας ανάμεσα στο statement και το διαχρονικό.

Η αύρα του Art Nouveau διαπερνά τη συλλογή. Κρόσσια και φούντες στα μανίκια και τα στριφώματα δημιουργούν κίνηση. Δαντέλα και κορδέλες παίζουν με τη διαφάνεια, κρύβοντας και αποκαλύπτοντας τη σιλουέτα. Πλισέ υφές προσθέτουν βάθος και ροή, ενώ μάλλινα παλτό με τονισμένους ώμους και γιακάδες, και παντελόνια με πιέτες φέρνουν στο νου τη ναυτική αισθητική των δεκαετιών ’20–’30 όπως αποτυπώνεται στα μυθιστορήματα του Καραγάτση.

Η παλέτα της συλλογής είναι ζεστή και γήινη, με αποχρώσεις χακί, βαθύ μπορντό, γκρι-μπλε και κρεμ. Το σπαθωτό μετάξι υφαίνεται σε ιβουάρ με χρυσή κλωστή, ενώ τα ντεγκραντέ Tempo αναδεικνύουν απαλές διαβαθμίσεις χρωμάτων – από το σκούρο στο ανοιχτό χακί, το γκρι-μπλε και το μπορντό.Το δέρμα επανασυστήνεται φέροντας τυπωμένα μοτίβα που θυμίζουν φίδι, πόνυ, ζέβρα και λεοπάρ. Μετάξι, μαλλί, βελούδινο κοτλέ και μάλλινο-λινό με υφή που θυμίζει denim συνδυάζονται με shearling πανωφόρια, προσφέροντας άνεση και ζεστασιά. Όλα τα υφάσματα είναι βαμμένα με οικολογικές βαφές που μειώνουν την κατανάλωση νερού, ενώ προέρχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους παραγωγούς που σέβονται το περιβάλλον. Ακόμη και οι λεπτομέρειες αντανακλούν αυτήν τη φιλοσοφία: τα κουμπιά είναι φτιαγμένα από φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά. Στα αξεσουάρ, πλεγμένες δερμάτινες ζώνες επαναφέρουν την τέχνη της πασμαντερί. Οι πολλαπλές μορφές της Χίμαιρας συναντιούνται σε κοσμήματα που συνδυάζουν τόνους χρυσού και πλατίνας, με φτερά Πήγασου να αγκαλιάζουν τον καρπό ή να κρέμονται από τον λαιμό, ενώ μαργαριτάρια δένονται με λεπτεπίλεπτα κορδόνια, ολοκληρώνοντας το αφήγημα της συλλογής.