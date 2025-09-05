Πώς θα αναβαθμίσετε τα φθινοπωρινά looks σας με denim

Η μεταβατική εποχή φέρνει το ντένιμ στο προσκήνιο συνδυασμένο με εκλεπτυσμένα
κοσμήματα, ανοίγοντας ένα λαμπερό κεφάλαιο στην αστική φινέτσα.
Τα διαμαντένια σκουλαρίκια
Η λάμψη των διαμαντιών συναντά απρόσμενα τη street style γοητεία ενός τζιν πουκάμισου.
Ντένιμ πουκάμισο BITE STUDIOS, bitestudios.com. Σκουλαρίκια με διαμάντια BOODLES, boodles.com.
To choker
Ο ροζ χρυσός αγκαλιάζει απαλά τον λαιμό προσδίδοντας θηλυκότητα στα casual looks.
Ντένιμ τζάκετ RAG & BONE, attica. Κολιέ από ροζ χρυσό, με διαμάντια CHAUMET, chaumet.com.
Το λευκό top
Ως πασπαρτού κομμάτι, συνοδεύει τα ντένιμ σύνολα αφήνοντας χώρο στην πολυτέλεια να ανθίσει.
Ντένιμ τζάκετ και παντελόνι STUDIO NICHOLSON, studionicholson.com. Tοπ
ΤΟΤΕΜΕ, attica. Σκουλαρίκια και βραχιόλι με διαμάντια HARRY WINSTON,
harrywinston.com.
To denim κοστούμι
Πολύτιμα κοσμήματα απογειώνουν τα total τζιν σύνολα σε indigo τόνους
αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αίσθηση του effortless chic.
Ντένιμ τζάκετ PETAR PETROV, petarpetrov.com. Τζιν παντελόνι RAG & BONE, attica. Σκουλαρίκια και κολιέ από λευκό χρυσό, με πράσινα και λευκά διαμάντια DE BEERS, debeers. co.uk. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με διαμάντια PIAGET, Boutique Kassis.
Το περιδέραιο
Αν ανήκετε στις τολμηρές, αφήστε το πιο εκθαμβωτικό σας κολιέ να γίνει το star piece των καθημερινών σας εμφανίσεων.
Τοπ TOVE, tove-studio.com. Κολιέ με διαμάντια GRAFF, graff.com. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με διαμάντια BUCCELLATI, buccellati.com.
Φωτογραφίες: Theresa Marx
Styling: Holly Gorst