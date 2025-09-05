Follow us

Πώς θα αναβαθμίσετε τα φθινοπωρινά looks σας με denim

New Casual Glamour.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
05-09-2025
Theresa Marx

Η μεταβατική εποχή φέρνει το ντένιμ στο προσκήνιο συνδυασμένο με εκλεπτυσμένα
κοσμήματα, ανοίγοντας ένα λαμπερό κεφάλαιο στην αστική φινέτσα.

Τα διαμαντένια σκουλαρίκια

Η λάμψη των διαμαντιών συναντά απρόσμενα τη street style γοητεία ενός τζιν πουκάμισου.

Theresa Marx

Ντένιμ πουκάμισο BITE STUDIOS, bitestudios.com. Σκουλαρίκια με διαμάντια BOODLES, boodles.com.

To choker

Ο ροζ χρυσός αγκαλιάζει απαλά τον λαιμό προσδίδοντας θηλυκότητα στα casual looks.

kosmimata
Theresa Marx

Ντένιμ τζάκετ RAG & BONE, attica. Κολιέ από ροζ χρυσό, με διαμάντια CHAUMET, chaumet.com.

Το λευκό top

Ως πασπαρτού κομμάτι, συνοδεύει τα ντένιμ σύνολα αφήνοντας χώρο στην πολυτέλεια να ανθίσει.

kosmimata
Theresa Marx

Ντένιμ τζάκετ και παντελόνι STUDIO NICHOLSON, studionicholson.com. Tοπ
ΤΟΤΕΜΕ, attica. Σκουλαρίκια και βραχιόλι με διαμάντια HARRY WINSTON,
harrywinston.com.

To denim κοστούμι 

Πολύτιμα κοσμήματα απογειώνουν τα total τζιν σύνολα σε indigo τόνους
αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αίσθηση του effortless chic.

kosmimata
Theresa Marx

Ντένιμ τζάκετ PETAR PETROV, petarpetrov.com. Τζιν παντελόνι RAG & BONE, attica. Σκουλαρίκια και κολιέ από λευκό χρυσό, με πράσινα και λευκά διαμάντια DE BEERS, debeers. co.uk. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με διαμάντια PIAGET, Boutique Kassis.

Το περιδέραιο

Αν ανήκετε στις τολμηρές, αφήστε το πιο εκθαμβωτικό σας κολιέ να γίνει το star piece των καθημερινών σας εμφανίσεων.

kosmimata
Theresa Marx

Τοπ TOVE, tove-studio.com. Κολιέ με διαμάντια GRAFF, graff.com. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με διαμάντια BUCCELLATI, buccellati.com.

Φωτογραφίες: Theresa Marx
Styling: Holly Gorst

