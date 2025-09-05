Πώς θα αναβαθμίσετε τα φθινοπωρινά looks σας με denim

Η μεταβατική εποχή φέρνει το ντένιμ στο προσκήνιο συνδυασμένο με εκλεπτυσμένα

κοσμήματα, ανοίγοντας ένα λαμπερό κεφάλαιο στην αστική φινέτσα.

Τα διαμαντένια σκουλαρίκια

Η λάμψη των διαμαντιών συναντά απρόσμενα τη street style γοητεία ενός τζιν πουκάμισου.

Theresa Marx

Ντένιμ πουκάμισο BITE STUDIOS, bitestudios.com. Σκουλαρίκια με διαμάντια BOODLES, boodles.com.

To choker

Ο ροζ χρυσός αγκαλιάζει απαλά τον λαιμό προσδίδοντας θηλυκότητα στα casual looks.

Theresa Marx

Ντένιμ τζάκετ RAG & BONE, attica. Κολιέ από ροζ χρυσό, με διαμάντια CHAUMET, chaumet.com.

Το λευκό top

Ως πασπαρτού κομμάτι, συνοδεύει τα ντένιμ σύνολα αφήνοντας χώρο στην πολυτέλεια να ανθίσει.

Theresa Marx

Ντένιμ τζάκετ και παντελόνι STUDIO NICHOLSON, studionicholson.com. Tοπ

ΤΟΤΕΜΕ, attica. Σκουλαρίκια και βραχιόλι με διαμάντια HARRY WINSTON,

harrywinston.com.

To denim κοστούμι

Πολύτιμα κοσμήματα απογειώνουν τα total τζιν σύνολα σε indigo τόνους

αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αίσθηση του effortless chic.

Theresa Marx

Ντένιμ τζάκετ PETAR PETROV, petarpetrov.com. Τζιν παντελόνι RAG & BONE, attica. Σκουλαρίκια και κολιέ από λευκό χρυσό, με πράσινα και λευκά διαμάντια DE BEERS, debeers. co.uk. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με διαμάντια PIAGET, Boutique Kassis.

Το περιδέραιο

Αν ανήκετε στις τολμηρές, αφήστε το πιο εκθαμβωτικό σας κολιέ να γίνει το star piece των καθημερινών σας εμφανίσεων.

Theresa Marx

Τοπ TOVE, tove-studio.com. Κολιέ με διαμάντια GRAFF, graff.com. Δαχτυλίδι από λευκό χρυσό, με διαμάντια BUCCELLATI, buccellati.com.

Φωτογραφίες: Theresa Marx

Styling: Holly Gorst