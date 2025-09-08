Follow us

Search

Η Mikey Madison είναι η νέα brand ambassador του οίκου Dior

Η Mikey Madison θα εκπροσωπήσει τις συλλογές που έχει σχεδιάσει για τον Dior ο Jonathan Anderson.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 08-09-2025
Getty Images

Ο οίκος Dior ανακοίνωσε τη νέα του brand ambassador: την ανερχόμενη ηθοποιό Mikey Madison. Η επιλογή της δεν είναι τυχαία, καθώς η παρουσία της αποτελεί μια νέα ενσάρκωση της κομψότητας και της δύναμης που πρεσβεύει ο διάσημος γαλλικός οίκος. Η Mikey Madison θα εκπροσωπήσει τις συλλογές που έχει σχεδιάσει για τον Dior ο Jonathan Anderson, μια συνεργασία που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το brand.

Ποια είναι η Mikey Madison

Η Mikey Madison, γεννημένη ως Mickey Shipley, στις 25 Μαρτίου 1999, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής σε νεαρή ηλικία, αλλά η καριέρα της απογειώθηκε χάρη στον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά του HBO, "Better Things" (2016-2022), όπου υποδύθηκε τη Max Fox. Η ερμηνεία της, αν και σε υποστηρικτικό ρόλο, έδειξε το βάθος και το εύρος του ταλέντου της, κάνοντας τους κριτικούς να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη.

Η Mikey Madison είναι η νέα brand ambassador του οίκου Dior
© DAVID SIMS

Η πραγματική της αναγνώριση, ωστόσο, ήρθε μέσα από τον ρόλο της στην ταινία τρόμου του Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood" (2019), όπου υποδύθηκε την Susan "Sadie" Atkins, μία από τα μέλη της οικογένειας Manson. Παρόλο που ο ρόλος της ήταν μικρός, η εμφάνισή της ήταν αξιομνημόνευτη.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε στην κορυφή με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία "Anora" του Sean Baker, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών του 2024. Η ερμηνεία της ήταν τόσο δυναμική και συνάμα τόσο ήρεμη, που κέρδισε τις εντυπώσεις, και την οδήγησε μέχρι τα Όσκαρ του 2025, όπου βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού.

Η επιλογή της Mikey Madison από τον οίκο Dior δεν είναι απλώς μια εμπορική κίνηση, αλλά μια αναγνώριση του μοναδικού της στiλ, της δυναμικής της παρουσίας και της αυθεντικότητάς της, στοιχεία που την καθιστούν την ιδανική πρέσβειρα για τις νέες συλλογές του οίκου.

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να &quot;χτίσεις&quot; μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να "χτίσεις" μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

5 tips που κάθε γονιός πρέπει να ξέρει πριν ετοιμάσει το lunch box των παιδιών για το σχολείο

5 tips που κάθε γονιός πρέπει να ξέρει πριν ετοιμάσει το lunch box των παιδιών για το σχολείο

Primer Music Festival 2025: 5 πράγματα που θα θυμόμαστε από την πρώτη μέρα με τον Armin van Buuren

Primer Music Festival 2025: 5 πράγματα που θα θυμόμαστε από την πρώτη μέρα με τον Armin van Buuren

Ριζική αλλαγή στο τεκμήριο ΙΧ - Μεγάλη μείωση για οχήματα από το 2010 και μετά

Ριζική αλλαγή στο τεκμήριο ΙΧ - Μεγάλη μείωση για οχήματα από το 2010 και μετά

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον &#39;Όμηρο&#39; στο Netflix

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον 'Όμηρο' στο Netflix

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Ανάλυση: Ο Μπαϊρού πέφτει, ο Μακρόν ψάχνει για πρωθυπουργό και η οικονομική κρίση για τη Γαλλία έρχεται με φόρα

Ανάλυση: Ο Μπαϊρού πέφτει, ο Μακρόν ψάχνει για πρωθυπουργό και η οικονομική κρίση για τη Γαλλία έρχεται με φόρα