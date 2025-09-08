Follow us

Search

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

Η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa συνεργάζονται για να παρουσιάσουν ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στον Alaïa, ως συλλέκτη και μεγάλο θαυμαστή του Christian Dior.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 08-09-2025
Christian Dior, Carmen, evening gown © Laziz Hamani

Το έργο δύο εμβληματικών δημιουργών στην ιστορία της μόδας, του Christian Dior και του Azzedine Alaïa, πρόκειται να συναντηθούν σε μια μοναδική, διπλή έκθεση που αποτελεί φόρο τιμής στο όραμα και την αστείρευτη δημιουργικότητά τους. Η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa συνεργάζονται για να παρουσιάσουν ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στον Alaïa, ως συλλέκτη και μεγάλο θαυμαστή του Christian Dior.

Ο Azzedine Alaïa είχε ξεκινήσει από νωρίς, και με απόλυτη μυστικότητα, να χτίζει μια σημαντική συλλογή από κομμάτια σπουδαίων couturiers. Ο οίκος Dior κατείχε μια ξεχωριστή θέση σε αυτή τη συλλογή, με περίπου 600 κομμάτια να φυλάσσονται σήμερα με μεγάλη προσοχή από το Ίδρυμα Azzedine Alaïa. Περισσότερα από εκατό από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά στη La Galerie Dior, αποκαλύπτοντας τον βαθύ θαυμασμό του σχεδιαστή για τον Christian Dior και τους διαδόχους του, από τον Yves Saint Laurent μέχρι τον John Galliano.

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
Christian Dior, Carmen, evening gown © Laziz Hamani

Ο Olivier Saillard, διευθυντής του Ιδρύματος Azzedine Alaïa, σημειώνει "Τα μοντέλα του Christian Dior μαρτυρούν την ακούραστη αναζήτηση που ο Azzedine Alaïa είχε ως αδιαπραγμάτευτο στόχο. Αναζητώντας τα μυστήρια των φορεμάτων και τις λεπτεπίλεπτες δομές που κάνουν τα αέρινα μεσοφόρια να "στέκονται", συνέλεγε με δεξιοτεχνία τα αντικείμενα των εφηβικών του ονείρων".

Παράλληλα, στο Παρίσι, το Ίδρυμα Azzedine Alaïa παρουσιάζει μια μοναδική έκθεση με έργα των δύο "μετρ της υψηλής ραπτικής". Ο Azzedine Alaïa, ο οποίος είχε εργαστεί για λίγες μέρες στον οίκο Dior το 1956, διατηρούσε όμορφες αναμνήσεις από τα απαιτητικά ατελιέ της avenue Montaigne. Περίπου τριάντα δημιουργίες του Christian Dior από τη συλλογή του Alaïa εκτίθενται δίπλα σε έναν αντίστοιχο αριθμό από δικές του δημιουργίες, αποδεικνύοντας πώς η επιρροή του εφευρέτη του New Look εκφράστηκε στο έργο του Γάλλου σχεδιαστή με τις ρίζες στην Τυνησία.

Η διπλή αυτή έκθεση, που επιμελήθηκε ο Olivier Saillard σε συνεργασία με τον Gaël Mamine, προσφέρει μια νέα ανάγνωση της ιστορίας του οίκου Dior μέσα από τα μάτια ενός διορατικού συλλέκτη, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει μια σειρά από συναρπαστικές αντιστοιχίες μεταξύ των δύο σπουδαίων δημιουργών.

Η μοναδική αυτή διπλή έκθεση, που τιμά τη σχέση του Azzedine Alaïa με τον οίκο Dior, είναι διαθέσιμη στο κοινό σε δύο ξεχωριστούς χώρους στο Παρίσι. Στη La Galerie Dior, η έκθεση "Azzedine Alaïa’s Dior Collection" θα διαρκέσει από τις 20 Νοεμβρίου 2025 έως τις 3 Μαΐου 2026. Οι επισκέπτες μπορούν να την απολαύσουν καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 11:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Παράλληλα, το Ίδρυμα Azzedine Alaïa παρουσιάζει την έκθεση "Azzedine Alaïa and Christian Dior, Two Masters of Couture" από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 3 Μαΐου 2026. Για να ολοκληρώσουν την εμπειρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τους αντίστοιχους καταλόγους των εκθέσεων, που κυκλοφορούν από τους εκδοτικούς οίκους Rizzoli και Damiani αντίστοιχα, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στα εκθέματα μέσα από πλούσια εικονογράφηση και κείμενα ειδικών.

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Ριζική αλλαγή στο τεκμήριο ΙΧ - Μεγάλη μείωση για οχήματα από το 2010 και μετά

Ριζική αλλαγή στο τεκμήριο ΙΧ - Μεγάλη μείωση για οχήματα από το 2010 και μετά

Περιεμμηνόπαυση: Οι μισές γυναίκες στα 30s εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια - ποια είναι;

Περιεμμηνόπαυση: Οι μισές γυναίκες στα 30s εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια - ποια είναι;

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

Live blog: Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού

Live blog: Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Pretty in pink: 5 τσάντες στην cute απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Pretty in pink: 5 τσάντες στην cute απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Primer Music Festival 2025: 5 πράγματα που θα θυμόμαστε από την πρώτη μέρα με τον Armin van Buuren

Primer Music Festival 2025: 5 πράγματα που θα θυμόμαστε από την πρώτη μέρα με τον Armin van Buuren

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11/09

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11/09