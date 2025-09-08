Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

Το έργο δύο εμβληματικών δημιουργών στην ιστορία της μόδας, του Christian Dior και του Azzedine Alaïa, πρόκειται να συναντηθούν σε μια μοναδική, διπλή έκθεση που αποτελεί φόρο τιμής στο όραμα και την αστείρευτη δημιουργικότητά τους. Η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa συνεργάζονται για να παρουσιάσουν ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στον Alaïa, ως συλλέκτη και μεγάλο θαυμαστή του Christian Dior.

Ο Azzedine Alaïa είχε ξεκινήσει από νωρίς, και με απόλυτη μυστικότητα, να χτίζει μια σημαντική συλλογή από κομμάτια σπουδαίων couturiers. Ο οίκος Dior κατείχε μια ξεχωριστή θέση σε αυτή τη συλλογή, με περίπου 600 κομμάτια να φυλάσσονται σήμερα με μεγάλη προσοχή από το Ίδρυμα Azzedine Alaïa. Περισσότερα από εκατό από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά στη La Galerie Dior, αποκαλύπτοντας τον βαθύ θαυμασμό του σχεδιαστή για τον Christian Dior και τους διαδόχους του, από τον Yves Saint Laurent μέχρι τον John Galliano.

Christian Dior, Carmen, evening gown © Laziz Hamani

Ο Olivier Saillard, διευθυντής του Ιδρύματος Azzedine Alaïa, σημειώνει "Τα μοντέλα του Christian Dior μαρτυρούν την ακούραστη αναζήτηση που ο Azzedine Alaïa είχε ως αδιαπραγμάτευτο στόχο. Αναζητώντας τα μυστήρια των φορεμάτων και τις λεπτεπίλεπτες δομές που κάνουν τα αέρινα μεσοφόρια να "στέκονται", συνέλεγε με δεξιοτεχνία τα αντικείμενα των εφηβικών του ονείρων".

Παράλληλα, στο Παρίσι, το Ίδρυμα Azzedine Alaïa παρουσιάζει μια μοναδική έκθεση με έργα των δύο "μετρ της υψηλής ραπτικής". Ο Azzedine Alaïa, ο οποίος είχε εργαστεί για λίγες μέρες στον οίκο Dior το 1956, διατηρούσε όμορφες αναμνήσεις από τα απαιτητικά ατελιέ της avenue Montaigne. Περίπου τριάντα δημιουργίες του Christian Dior από τη συλλογή του Alaïa εκτίθενται δίπλα σε έναν αντίστοιχο αριθμό από δικές του δημιουργίες, αποδεικνύοντας πώς η επιρροή του εφευρέτη του New Look εκφράστηκε στο έργο του Γάλλου σχεδιαστή με τις ρίζες στην Τυνησία.

Η διπλή αυτή έκθεση, που επιμελήθηκε ο Olivier Saillard σε συνεργασία με τον Gaël Mamine, προσφέρει μια νέα ανάγνωση της ιστορίας του οίκου Dior μέσα από τα μάτια ενός διορατικού συλλέκτη, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει μια σειρά από συναρπαστικές αντιστοιχίες μεταξύ των δύο σπουδαίων δημιουργών.

Η μοναδική αυτή διπλή έκθεση, που τιμά τη σχέση του Azzedine Alaïa με τον οίκο Dior, είναι διαθέσιμη στο κοινό σε δύο ξεχωριστούς χώρους στο Παρίσι. Στη La Galerie Dior, η έκθεση "Azzedine Alaïa’s Dior Collection" θα διαρκέσει από τις 20 Νοεμβρίου 2025 έως τις 3 Μαΐου 2026. Οι επισκέπτες μπορούν να την απολαύσουν καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 11:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Παράλληλα, το Ίδρυμα Azzedine Alaïa παρουσιάζει την έκθεση "Azzedine Alaïa and Christian Dior, Two Masters of Couture" από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 3 Μαΐου 2026. Για να ολοκληρώσουν την εμπειρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τους αντίστοιχους καταλόγους των εκθέσεων, που κυκλοφορούν από τους εκδοτικούς οίκους Rizzoli και Damiani αντίστοιχα, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στα εκθέματα μέσα από πλούσια εικονογράφηση και κείμενα ειδικών.