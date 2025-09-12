The Art of Dressing | Τι κάνει τα κοστούμια ταινιών και σειρών εμβληματικά στην οθόνη

Είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι κάτι παραπάνω από απλή ψυχαγωγία. Οι εικόνες που βλέπουμε στη μεγάλη και στη μικρή οθόνη συχνά καθορίζουν αισθητικά κινήματα και επισημαίνουν πολιτιστικές στιγμές στον χρόνο. Για πολλούς ανθρώπους, είναι εκεί που βρίσκουν έμπνευση και ομορφιά, βυθιζόμενοι σε κόσμους που μοιάζουν ταυτόχρονα οικείοι και φαντασιακοί. Τα κοστούμια έχουν ίσως τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνταγή - είναι αυτά που θυμόμαστε πολύ μετά αφότου η υπόθεση έχει ξεχαστεί. Φυσικά, υπάρχουν εκείνα τα εμβληματικά κομμάτια που έχουν σχεδόν αποκτήσει τη δική τους ταυτότητα: το πράσινο μεταξωτό φόρεμα της Keira Knightley στο Atonement ή το μαύρο φόρεμα της Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany’s.

Η Audrey Hepburn στην ταινία Breakfast at Tiffany’s.

Υπάρχουν όμως και ταινίες ή σειρές όπου η γκαρνταρόμπα δεν ξεχωρίζει από ένα μόνο κομμάτι, αλλά γίνεται εμβληματική μέσα από τη συνολική ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Λίγες σειρές το κατάφεραν τόσο δυνατά όσο το Sex and the City. Υπήρχαν φυσικά κομμάτια που έμειναν στην ιστορία, όπως το τούλινο tutu της "Carrie Bradshaw", το Dior newspaper φόρεμα ή το mille-feuille Versace φόρεμα - αλλά ήταν κυρίως το οραματικό styling της Patricia Field, μαζί με τη Molly Rogers στην ομάδα της, που μετέτρεψε τα ρούχα σε πολιτιστικό φαινόμενο. Στο spin-off And Just Like That, η Molly Rogers συνέχισε αυτή την παράδοση: οι ιστορίες μπορεί να δίχασαν τους fans, αλλά η μόδα παρέμεινε η καρδιά της σειράς.

Getty Images H Sarah Jessica Parker ως Carrie Bradshaw με το Dior newspaper φόρεμα.

Στο φινάλε της 3ης σεζόν - που επιβεβαιώθηκε ξαφνικά ως η τελευταία της σειράς - η "Carrie" εμφανίστηκε με αυτό που πιθανότατα είναι μία από τις τελικές εμφανίσεις της: ένα εντυπωσιακό combo από μια δραματική φλοράλ φούστα και τοπ του Βρετανού σχεδιαστή Patrick McDowell. Για τον McDowell, η διαδικασία ήταν εξίσου ριζωμένη στην κληρονομιά της σειράς όσο και βαθιά προσωπική: "Εμπνεύστηκα από ένα από τα αγαπημένα μου outfit από τη δεύτερη ταινία του Sex and the City, εκείνο το μεγάλο Zac Posen underskirt, φορεμένο ως κανονική φούστα, συνδυασμένο με ένα J’Adior T-shirt", μου ανέφερε αποκλειστικά. "Μου είπαν επίσης ότι η σκηνή θα ήταν σε εξωτερικό χώρο, γι’ αυτό ήθελα να συμπεριλάβω ένα φλοράλ μοτίβο. Έγινε προσωπικό, αφού το σχέδιο προήλθε από σκαναρισμένα λουλούδια που μου είχε φέρει ο σύντροφός μου εκείνη την περίοδο". Δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ: μήπως το συναίσθημα είναι το μυστικό συστατικό που κάνει ένα κοστούμι στην οθόνη να έχει αντίκτυπο; Βλέποντας πόσο σημαντική ήταν η μόδα για μια σειρά, τι είναι αυτό που κάνει ένα κοστούμι πραγματικά iconic;

Getty Images H Sarah Jessica Parker και η Kristin Davis στα παρασκήνια του And Just Like That. Το look της "Carrie" υπογράφει ο Patrick McDowell.

Η αλχημεία της επιθυμίας

Αν και τα ρούχα έχουν σημασία, σπάνια αρκούν από μόνα τους για να μετατρέψουν ένα κοστούμι σε κάτι που προκαλεί επιθυμία. Η αλχημεία βρίσκεται στη διασταύρωση χαρακτήρα, σεναρίου και συνολικής ατμόσφαιρας. Τα πιο εμβληματικά κοστούμια κάνουν τα ρούχα να μοιάζουν ζωντανά, αλλά και λίγο απρόσιτα - όπως το tutu της "Carrie Bradshaw" που έκανε το τούλι να φαντάζει προσιτό στους δρόμους της Νέας Υόρκης ή πιο πρόσφατα, τα glittery eyelids και τα τολμηρά κοψίματα του Euphoria που έκαναν πολλούς Gen-Zers να αψηφήσουν τις συμβουλές των μητέρων τους.

Για τον υποψήφιο για Emmy Costume Designer, Mekel Bailey, ενδυματολόγο της επιτυχημένης σειράς του Netflix, Baby Reindeer, η αφετηρία είναι πάντα ο χαρακτήρας. "Τα κοστούμια είναι απολύτως αναγκαία για να χτιστεί η αφήγηση και να αποδοθεί το συναίσθημα χωρίς να ειπωθεί ούτε μία λέξη", μου ανέφερε. "Πάντα ξεκινώ συναντώντας τους πρωταγωνιστές, για να καταλάβω το άτομο που θα δώσει ζωή στον χαρακτήρα. Από εκεί, μελετώ το σενάριο αναλύοντας την πορεία του κάθε χαρακτήρα. Κάθε απόφαση για κοστούμι βασίζεται σε αυτή την εξέλιξη. Όταν τα κοστούμια είναι σε απόλυτη αρμονία με την αφήγηση, τότε η σειρά γίνεται πραγματικά αξέχαστη… αυτή είναι και η μαγεία."

Ο Patrick McDowell συμφωνεί ότι το πλαίσιο είναι καθοριστικό για το ρούχο. "Σε αντίθεση με έναν πελάτη, όταν ντύνεις έναν χαρακτήρα στην οθόνη πρέπει να πάρεις υπ’ όψιν το background του σκηνικού. Η Molly Rogers και ο Danny Santiago στο And Just Like That είναι εξαιρετικοί στο να τοποθετούν τα κομμάτια στη σωστή σκηνή, και το look που δημιούργησα πραγματικά ξεχώρισε μέσα στο λιτό φόντο μιας πασαρέλας γεμάτης λευκά νυφικά", εξηγεί.

Διαρκής επιρροή

Το Sex and the City κατάφερε με μια ιδιοφυή κίνηση να μετατρέψει τη μόδα σε χαρακτήρα. Έτσι, η κληρονομιά του συνεχίζει να ζει μέσα από τους αμέτρητους fans που εξακολουθούν να εμπνέονται από το στιλ του. Η επίδραση υπήρξε τόσο ισχυρή που τα ίδια τα ρούχα έγιναν αντικείμενα πόθου και νοσταλγίας - μια νοσταλγία που παραμένει ακόμη και εμπορικά ζωντανή. Η fashion editor και influencer, Caroline Vazzana, η οποία έχει συλλέξει original κομμάτια του SATC, συμπεριλαμβανομένου ενός λαμπερού Halston Heritage gown από την ταινία, λέει ότι οι followers της λατρεύουν να βλέπουν αναδημιουργίες των outfits της Carrie. "Ο κόσμος λατρεύει τις αναπαραστάσεις μου, ειδικά όταν βρίσκω τα αυθεντικά κομμάτια", εξηγεί. "Υπάρχει τόση αγάπη και νοσταλγία γύρω από τη σειρά. Είναι σαν να ξανασυναντάς έναν παλιό φίλο με τον οποίο έβλεπες το SATC - το να αναβιώνεις τη μόδα είναι εξίσου καλό".

Σύμφωνα με τη Vazzana, η μαγεία βρίσκεται και στη διαχρονικότητα. "Αν και η σειρά ξεκίνησε στα ’90s, μοιάζει σχεδόν διαχρονική. Η Patricia Field ήταν πραγματική ιδιοφυΐα στον τρόπο που συνδύαζε υφές και prints. Εξακολουθώ να βρίσκω τον εαυτό μου να επισκέπτεται ξανά τη σειρά για έμπνευση - είναι σαν κυνήγι θησαυρού: βλέπεις το επεισόδιο και τρέχεις στο eBay για να βρεις αν υπάρχουν ακόμη αυτά τα κομμάτια".

Ομοίως, για τη συλλέκτρια και TV host, Dawn Anna Williamson, το SATC ήταν εξίσου καθοριστικό. "Η σειρά διαμόρφωσε εντελώς την fashion identity μου", μου ανέφερε. "Αυτά τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ αποτελούν ένα πλούσιο μωσαϊκό αναμνήσεων, μόχθου και ενηλικίωσης. Τα τέλη της δεκαετίας του '90 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν μια χρυσή εποχή για τη μόδα - ο Galliano στον Dior και ο Tom Ford στον Gucci", συνέχισε η Williamson. "Πολλά από αυτά τα κομμάτια έχουν γίνει ιδιαίτερα περιζήτητα και αντάξια μουσείου. Το να τα συλλέγω και να τα διατηρώ είναι ένα καθήκον που παίρνω πολύ σοβαρά. Η συλλογή μου δεν είναι απλώς ένα αρχείο της σειράς, αλλά ένα αρχείο μόδας".

Πράγματι, είναι ακριβώς αυτός ο βαθιά προσωπικός συνδυασμός νοσταλγίας και ταυτότητας που πραγματικά ανυψώνει τα κοστούμια σε icons. Πολύ καιρό αφότου μια σειρά ή μια ταινία έχει τελειώσει, τα ρούχα παραμένουν περιζήτητα και ριζωμένα στις μνήμες εκείνων που τα αγαπούν. Κατά τον Mekel Bailey, το άλμα από κοστούμι σε πολιτιστικό σταθμό εξαρτάται από την αρμονία. "Ένα κοστούμι γίνεται εμβληματικό όταν όλα είναι σε τέλεια αρμονία: ο ηθοποιός, η ερμηνεία, το ίδιο το κοστούμι, το σκηνικό, τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Τίποτα δεν επισκιάζει το άλλο - αντίθετα, όλα συνδυάζονται για να αφηγηθούν μια συνεκτική ιστορία. Μερικές φορές είναι η σιλουέτα, το χρώμα ή απλώς κάτι απροσδόκητο. Αποτυπώνει μια στιγμή τόσο δυνατά που αφήνει ένα ανεξίτηλο κινηματογραφικό αποτύπωμα, το οποίο γίνεται διαχρονικό".

Όταν τα κοστούμια γίνονται πολιτιστικά αντικείμενα

Έχουμε αποχαιρετήσει την Carrie Bradshaw πολλές φορές στο παρελθόν, με εκείνη - ευτυχώς - να επιστρέφει ξανά. Όμως η ιδέα ότι το And Just Like That τελειώνει με την 3η σεζόν, είναι συγκινητική. Έτσι, οι τελευταίες της εμφανίσεις αποκτούν βαρύ συναισθηματικό φορτίο. Είναι το κλείσιμο ενός διαλόγου που κράτησε δεκαετίες ανάμεσα σε έναν χαρακτήρα και τα ρούχα που την έκαναν σύμβολο. Για τον Patrick McDowell, το βάρος της στιγμής ήταν τεράστιο: "Είναι τρελό να ξέρω ότι ίσως ένα από τα τελευταία κομμάτια που θα φορέσει ποτέ είναι δικό μας", μου είπε. "Είναι πραγματικά σουρεαλιστικό να ντύνεις κάποιον που έχεις δει σε τόσες φάσεις της ζωής σου. Μεγάλωσα με τη μητέρα μου να βλέπει το Sex and the City και αργότερα το παρακολούθησα κι εγώ. Τόσο η Carrie όσο και η ίδια η Sarah Jessica Parker ενσαρκώνουν πλήρως το ποιος είναι ο πελάτης μας.”

Κατά έναν ποιητικό τρόπο, είναι πράγματι ταιριαστό ότι μία από τις τελικές εμφανίσεις της Carrie Bradshaw συνδύασε την πολιτιστική κληρονομιά με την προσωπική οικειότητα - μια εντυπωσιακή φούστα με σχέδια λουλουδιών από την ίδια την ιστορία αγάπης του σχεδιαστή. Άλλωστε, τα πιο iconic κοστούμια δεν ντύνουν απλώς χαρακτήρες, αλλά συγχωνεύουν τη φαντασία με την πραγματικότητα και γίνονται μέρος του πώς φανταζόμαστε τον εαυτό μας.

Στην τελευταία σκηνή του And Just Like That και χωρίς να υπάρχει ένας άντρας στη ζωή της, η "Carrie" δηλώνει: "The woman realised she was not alone. She was on her own" ("Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνη. Είχε τον εαυτό της"), μιλώντας για την πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματός της, η οποία αντικατοπτρίζει τα συναισθήματά της. Αλλά η "Carrie Bradshaw" δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πραγματικά μόνη. Έχει τη μόδα και μια γκαρνταρόμπα αρκετά μεγάλη για να την κρατά πάντα σε εγρήγορση. Η ίδια γκαρνταρόμπα θα κρατάει και εμάς σε εγρήγορση για πολλές δεκαετίες ακόμη - και αυτό είναι iconic.