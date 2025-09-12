Follow us

Η Rosie Huntington-Whiteley και ο Jason Statham φωτογραφίζονται ξανά για την καμπάνια της Falconeri

Μετά την καμπάνια της Falconeri για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2025, το ζευγάρι ποζάρει μαζί και για την καμπάνια Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-09-2025
Courtesy of Falconeri

Η Falconeri αποκαλύπτει το δεύτερο μέρος της διαφημιστικής της καμπάνιας για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, με πρωταγωνιστές το διάσημο ζευγάρι Rosie Huntington-Whiteley και Jason Statham. Μετά την πρώτη καμπάνια, της σεζόν Άνοιξη / Καλοκαίρι 2025, που γιόρταζε τη φυσική ομορφιά της Comporta, το νέο κεφάλαιο μεταφέρεται σε ένα πιο οικείο σκηνικό, όπου το απαλό φως, οι αργές κινήσεις και η ατμόσφαιρα γαλήνης αναδεικνύουν τα κομμάτια της συλλογής.

Η Rosie Huntington-Whiteley και ο Jason Statham φωτογραφίζονται ξανά για την καμπάνια της Falconeri
Courtesy of Falconeri

Τον φακό κρατά ο Lachlan Bailey, ενώ το styling υπογράφει η Geraldine Saglio, δημιουργώντας εικόνες που ξεπερνούν το απλό πορτρέτο και αποτυπώνουν μια νέα προσέγγιση στην πολυτέλεια: φυσική, αυθεντική και εκλεπτυσμένη. Οι εκλεκτές ίνες, οι λιτές γραμμές και οι ουδέτερες αποχρώσεις συνδυάζονται με μια αίσθηση αυθορμητισμού, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αισθητική του brand.

Falconeri AW25
Courtesy of Falconeri

Στον πυρήνα της συλλογής βρίσκονται τα εμβληματικά Ultrafine και Ultrasoft Cashmere, που χαρίζουν αβίαστη κομψότητα και άνεση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα outerwear, με oversized σιλουέτες, τεχνικά υφάσματα και φυσικά νήματα. Ανάμεσα στα highlights ξεχωρίζουν τα διπλής όψης παλτό και τα αμάνικα μπουφάν με νέα πλεκτά μοτίβα, που ισορροπούν ανάμεσα στη λειτουργικότητα και το στυλ.

Falconeri AW25
Courtesy of Falconeri

Με τη Rosie Huntington-Whiteley και τον Jason Statham στο επίκεντρο, η Falconeri αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ιταλική δεξιοτεχνία και τη φιλοσοφία της διακριτικής πολυτέλειας.

