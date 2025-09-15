Follow us

H Louis Vuitton ταξιδεύει με την Grace Coddington και τις γάτες της

Η Grace Coddington παρουσιάζει για τη Louis Vuitton μια μοναδική συλλογή εμπνευσμένη από τις γάτες της, τα ταξίδια και την τέχνη του πακεταρίσματος.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
15-09-2025
Courtesy of Louis Vuitton

"Οι γάτες μου δεν είναι μόνο αξιαγάπητες και σύντροφοι παρηγοριάς, αλλά και μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης", γράφει η Grace Coddington στο βιβλίο της Grace, A Memoir. Και η νέα συνεργασία που μόλις ανακοίνωσε ο Οίκος Louis Vuitton με την εμβληματική προσωπικότητα της μόδας έχει στο επίκεντρό τους τα αξιοθαύμαστα αυτά πλάσματα, τη μεγάλη αγάπη της Coddington. 

Η Ουαλή Grace Coddington ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο και για σχεδόν 20 χρόνια εργάστηκε ως Photo Editor στη Βρετανική Vogue, ώσπου το 1988 εντάχθηκε στην ομάδα της Anna Wintour και εργάστηκε ως creative director της αμερικανικής Vogue όπου διακρίθηκε για την αστείρευτη δημιουργικότητά της.  Γνωστή είναι επίσης η μεγάλη της αδυναμία στις γάτες, οι οποίες τη συνόδευαν από πάντα στη δημιουργική της πορεία. Τις έχει σχεδιάσει αμέτρητες φορές, τις έχει φωτογραφίσει σε editorial μόδας, έχει βρεθεί μαζί τους σε επιδείξεις μόδας στο Παρίσι και έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Αυτήν τη φορά, η Grace τις παίρνει μαζί της στο καραβανσεράι του Louis Vuitton, συνεχίζοντας το εικαστικό της ταξίδι που ξεκίνησε το 2019 με την capsule συλλογή Catogram. Τότε, οι γάτες Pumpkin και Blanket συναντούσαν τους σκύλους του Nicolas Ghesquière, Achille και Léon. Τώρα, η νέα περιπέτεια  του πρότζεκτ "Louis Vuitton Travels With" μας καλεί να ακολουθήσουμε τα γατάκια Blondie, Blanket και Jimi σε φανταστικές αποδράσεις: από το Σίδνεϊ και το Λονδίνο μέχρι τον Αμαζόνιο, το Σινικό Τείχος και… το διάστημα. Η φαντασία της Coddington δεν γνωρίζει όρια! Για τη νέα συλλογή, εμπνεύστηκε μια σειρά από patches που θυμίζουν τις ετικέτες των ιστορικών ταξιδιωτικών μπαούλων του Οίκου – μικρά σύμβολα που κάποτε κατέγραφαν τις διαδρομές και τις σταθμούς των ιδιοκτητών τους στα μεγάλα ταξίδια.

Η Grace Coddington παρουσιάζει επίσης τη δική της ιδανική γκαρνταρόμπα, σχεδιασμένη για έμπειρες ταξιδιώτισσες που επιζητούν άνεση, πρακτικότητα και ελαφριά κομμάτια για τα ταξίδια τους. Τα μίντι φορέματα, θεμέλιο του εμβληματικού της στιλ, διακοσμούνται με τα χαρακτηριστικά μοτίβα του οίκου, αλλά και με το αποκλειστικό σχέδιο με γάτες και ποντίκια. Οι πιτζάμες είναι πιο κομψές και από το πιο αυστηρό business look, ενώ στα παπούτσια παραμένει πιστή στη φλατ φιλοσοφία, προτείνοντας σανδάλια και αθλητικά. Στα αεροπορικά και σιδηροδρομικά ταξίδια, αναζητά παρηγοριά σε απαλά κασκόλ και καρό κουβέρτες. Τα υλικά που επιλέγει είναι εξίσου τρυφερά και άνετα: κασμίρ, πλεκτά, μετάξι και βαμβάκι.

Με βαθιά γνώση της "Τέχνης του Πακεταρίσματος" – εξάλλου ο Louis Vuitton ξεκίνησε ως κατασκευαστής μπαούλων – σχεδίασε μια αποκλειστική σειρά από τσάντες και kits σε δαμασκηνί νάιλον που διπλώνει. Το iconic Keepall γίνεται απολύτως επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται, ενώ άλλα αξεσουάρ διακοσμούνται με το αυθεντικό Vintage Canvas του οίκου. Φυσικά, η συλλογή περιλαμβάνει και ένα trunk: το Secretary Trunk της Grace, εμπνευσμένο από το ιστορικό Stokowski trunk, εξοπλισμένο με καβαλέτο, συρτάρια για πινέλα και μολύβια – και ακόμα και μια μικρή γωνιά για τις γάτες της.

Η Grace Coddington και ο Louis Vuitton μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό ταξίδι τέχνης και στιλ, όπου η κομψότητα συναντά τη φαντασία και η αγάπη για τις γάτες γίνεται έμπνευση για μια ολόκληρη συλλογή.

