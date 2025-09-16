Follow us

Search

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο "Ritual Identities", βασίζεται στο σουρεαλιστικό και πλούσιο σε συμβολισμούς έργο του Γιώργου Λάνθιμου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 16-09-2025
Yorgos Lanthimos / Courtesy of Prada

Ο ιταλικός οίκος Prada αναλαμβάνει τον ρόλο του "κινηματογραφικού προξενητή" για την τελευταία του καμπάνια, που είναι αφιερωμένη στην εμβληματική τσάντα Galleria. Η Prada επέλεξε την υποψήφια για Oscar ηθοποιό Scarlett Johansson, η οποία αποτελεί τακτικό πρόσωπο των καμπανιών για την Galleria, και τον πρωτοποριακό σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται σε ένα project.

Μία σουρεαλιστική καμπάνια

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο "Ritual Identities", βασίζεται στο σουρεαλιστικό και πλούσιο σε συμβολισμούς έργο του Γιώργου Λάνθιμου. Ο Έλληνας σκηνοθέτης αποτυπώνει την ηθοποιό να υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σε αρχετυπικά σκηνικά της σύγχρονης ζωής. Η Scarlett Johansson εμφανίζεται ως μια γκουρού, ως η παραλήπτρια μιας "συνταγής" για ένα υποτιθέμενο φίλτρο, αλλά και ως ένας τρίτος χαρακτήρας που αναδύεται, σαν Φρανκενστάιν, από μια μεταλλική σφαίρα. Σύμφωνα με την ίδια την ηθοποιό, το φιλμ εξερευνά "τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μου" και η ταινία αποτελεί μια "παιχνιδιάρικη συνεργασία".

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada
Yorgos Lanthimos / Courtesy of Prada

Το βίντεο της καμπάνιας, μαζί με τις φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος ο Λάνθιμος, σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Έλληνα σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου με τον οίκο Prada. Ο Γιώργος Λάνθιμος, γνωστός για τις αντισυμβατικές αφηγήσεις του σε ταινίες όπως "Ο Αστακός", "Η Ευνοούμενη" και "Poor Things", έχει υπάρξει πέντε φορές υποψήφιος για Oscar και έχει λάβει πολλές διακρίσεις, όπως το βραβείο BAFTA, τη Χρυσή Σφαίρα και τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Prada
Yorgos Lanthimos / Courtesy of Prada

Η καμπάνια, η οποία δημοσιεύτηκε από το WWD, συνεχίζει την παράδοση του οίκου να αναθέτει τη σκηνοθεσία της σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Jonathan Glazer και ο Alex Da Corte. Η τσάντα Prada Galleria, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2007, παραμένει ένα από τα best-seller του brand και κατασκευάζεται από το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δέρμα Saffiano.

Latest

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Το anti-aging κούρεμα που "λεπταίνει" και "ανασηκώνει" το πρόσωπο μετά τα 50 σας χρόνια
ΜΑΛΛΙΑ

Το anti-aging κούρεμα που "λεπταίνει" και "ανασηκώνει" το πρόσωπο μετά τα 50 σας χρόνια

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada
NEWS

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πώς να εξαφανίσετε πανάδες και καφέ κηλίδες από τον ήλιο με φυσικό τρόπο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Πώς να εξαφανίσετε πανάδες και καφέ κηλίδες από τον ήλιο με φυσικό τρόπο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
Το νέο dark μανικιούρ που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το νέο dark μανικιούρ που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

Best of Network

Μεσαία τάξη είναι και οι μικρομεσαίοι της παραγωγής

Μεσαία τάξη είναι και οι μικρομεσαίοι της παραγωγής

Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο: Αυτά τα items είναι must στην ντουλάπα σου

Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο: Αυτά τα items είναι must στην ντουλάπα σου

Αυτό είναι το καλύτερο video για αυτοκίνητα που θα έχετε δει

Αυτό είναι το καλύτερο video για αυτοκίνητα που θα έχετε δει

&quot;Η Γάζα καίγεται&quot;: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης - Σφοδροί βομβαρδισμοί

"Η Γάζα καίγεται": Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης - Σφοδροί βομβαρδισμοί

Οι 4 ασκήσεις που θα σε κρατήσουν νέα – &quot;Kλειδί&quot; για υγεία και δύναμη από τα 30+

Οι 4 ασκήσεις που θα σε κρατήσουν νέα – "Kλειδί" για υγεία και δύναμη από τα 30+

Η Zara μπαίνει δυναμικά στο haircare με τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών

Η Zara μπαίνει δυναμικά στο haircare με τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών από τη Zara είναι γεγονός!

Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών από τη Zara είναι γεγονός!

Χερσαία επιχείρηση στη Γάζα: &quot;Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία&quot;, λέει ο ΟΗΕ - Νετανιάχου: &quot;Θα γίνουμε σούπερ Σπάρτη&quot;

Χερσαία επιχείρηση στη Γάζα: "Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία", λέει ο ΟΗΕ - Νετανιάχου: "Θα γίνουμε σούπερ Σπάρτη"