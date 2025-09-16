Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada

Ο ιταλικός οίκος Prada αναλαμβάνει τον ρόλο του "κινηματογραφικού προξενητή" για την τελευταία του καμπάνια, που είναι αφιερωμένη στην εμβληματική τσάντα Galleria. Η Prada επέλεξε την υποψήφια για Oscar ηθοποιό Scarlett Johansson, η οποία αποτελεί τακτικό πρόσωπο των καμπανιών για την Galleria, και τον πρωτοποριακό σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται σε ένα project.

Μία σουρεαλιστική καμπάνια

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο "Ritual Identities", βασίζεται στο σουρεαλιστικό και πλούσιο σε συμβολισμούς έργο του Γιώργου Λάνθιμου. Ο Έλληνας σκηνοθέτης αποτυπώνει την ηθοποιό να υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σε αρχετυπικά σκηνικά της σύγχρονης ζωής. Η Scarlett Johansson εμφανίζεται ως μια γκουρού, ως η παραλήπτρια μιας "συνταγής" για ένα υποτιθέμενο φίλτρο, αλλά και ως ένας τρίτος χαρακτήρας που αναδύεται, σαν Φρανκενστάιν, από μια μεταλλική σφαίρα. Σύμφωνα με την ίδια την ηθοποιό, το φιλμ εξερευνά "τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μου" και η ταινία αποτελεί μια "παιχνιδιάρικη συνεργασία".

Yorgos Lanthimos / Courtesy of Prada

Το βίντεο της καμπάνιας, μαζί με τις φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος ο Λάνθιμος, σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Έλληνα σκηνοθέτη, παραγωγού και σεναριογράφου με τον οίκο Prada. Ο Γιώργος Λάνθιμος, γνωστός για τις αντισυμβατικές αφηγήσεις του σε ταινίες όπως "Ο Αστακός", "Η Ευνοούμενη" και "Poor Things", έχει υπάρξει πέντε φορές υποψήφιος για Oscar και έχει λάβει πολλές διακρίσεις, όπως το βραβείο BAFTA, τη Χρυσή Σφαίρα και τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Yorgos Lanthimos / Courtesy of Prada

Η καμπάνια, η οποία δημοσιεύτηκε από το WWD, συνεχίζει την παράδοση του οίκου να αναθέτει τη σκηνοθεσία της σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Jonathan Glazer και ο Alex Da Corte. Η τσάντα Prada Galleria, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2007, παραμένει ένα από τα best-seller του brand και κατασκευάζεται από το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δέρμα Saffiano.