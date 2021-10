Η "Μαγεία της Φύσης" στην υψηλή κοσμηματοποιία του Elie Top

"Ήθελα να σχεδιάσω πράγματα που να είναι αρχέγονα, πιο ερπετοειδή, σαν ένα τμήμα της εξέλιξης που σταμάτησε", με τα λόγια αυτά ένας σπουδαίος Γάλλος κοσμηματοποιός της εποχής μας, ο Elie Top, προλόγισε πριν λίγους μήνες στο Παρίσι τη νέα του συλλογή από fine jewelry, με τον τίτλο "Magica Naturae". Δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να καταλάβει κανείς ότι τα σχέδια των κοσμημάτων μιμούνται πρώιμες μορφές της φύσης, όπως χελώνες, χαμαιλέοντες, φίδια, κροκόδειλους κ.ά., το οποία ο Top μεταμόρφωσε σε δεξιοτεχνικά γλυπτά από πολύτιμους λίθους και μέταλλα.

Ποιος είναι ο Elie Top;

Ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός του Yves Saint Laurent, σε ηλικία μόλις 19 ετών, και άρχισε να σχεδιάζει κοσμήματα για τον οίκο υπό την επίβλεψη της θρυλικής σχεδιάστριας κοσμημάτων και αξεσουάρ, μούσα του Saint Laurent, Loulou de la Falaise. Εδώ γνώρισε και τον Alber Elbaz τον οποίο ακολούθησε στη συνέχεια στον οίκο Lanvin όπου συνεργάστηκαν επί 15 χρόνια. Ο Top σχεδίαζε τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ για τις συλλογές του Elbaz, κάνοντας επίκαιρη την couture κοσμηματοποιία, στην οποία συνδύαζε πρωτοπορία και παράδοση.

Το 2015 ιδρύει το δικό του brand στο οποίο δίνει το όνομά του και καταθέτει όλη την πολύτιμη εμπειρία και την κληρονομία που αποκόμισε δουλεύοντας με τους κορυφαίους. Ο Elie Top έχει χτίσει ήδη στα 44 χρόνια του ένα μύθο γύρω από την τέχνη του και έχει δημιουργήσει 4 κολεξιόν ("Mécaniques Célestes”, "Etoile Mystérieuse”, "Cosmogonie Secrete”, "The Lady of the Lake”) στις οποίες είναι εμφανείς οι επιρροές του από το βιομηχανικό ύφος, το μπαρόκ στιλ, τον μυστικισμό, τους μεσαιωνικούς μύθους και τη γοτθική τέχνη. Τα κοσμήματά του, ωστόσο, δουλεμένα με ακριβά μέταλλα, όπως το χρυσό και το ασήμι, και πολύτιμους λίθους όπως τα διαμάντια, αποπνέουν νεωτερικότητα, ενίοτε και μία αύρα φουτουρισμού.

"Magica Naturae", η νέα συλλογή

Για τη νέα του συλλογή "Magica Naturae", ο Top στρέφεται στην αρχέγονη γοητεία της φύσης μαγνητισμένος, όπως σημειώνει, από την ομορφιά της: "Σαν μαγνητισμένος από το τραγούδι της Γης, ονειρεύτηκα ότι περπατούσα στην καρδιά ενός αρχέγονου δάσους και περιεργαζόμουν τους πλούσιους θησαυρούς του σαγηνευμένος. Και καθώς ήμουν μεθυσμένος από την τόση αρχαία ομορφιά, μετέφερα το όνειρό μου στα χαρτιά, όπου συγκέντρωσα το πλήθος από τα θηρία και τα χαρακτηριστικά τους που εμφανίστηκαν μπροστά μου: απαντώντας στο κάλεσμα, Χαμαιλέοντας, Χελώνα, Φίδι, Βούκερος, Κροκόδειλος, οι φολίδες τους, τα δόντια τους, τα κελύφη τους και τα νύχια τους που αποτελούν τα απομεινάρια άλλων εποχών- των εποχών της απαρχής μας - αναδύονται για να εποικίσουν τα μεταλλικά δάση μας, τις πόλεις".

Ο Elie Top περιγράφει με γλαφυρότητα το όραμά του για τη νέα συλλογή "Magica Naturae", η οποία φιλοξενεί πολύ ιδιαίτερα κοσμήματα όπως τα δυο μοναδικά μενταγιόν σε σχήμα χελώνας και σε σχήμα βούκερου (πτηνό), το δαχτυλίδι χαμαιλέοντας, το μενταγιόν δόντι, τα σκουλαρίκια dorsal (τύπου οστό της πλάτης) και τη χειροπέδα dorsal (με ανάγλυφο σχέδιο).

Η καμπάνια και η συμμετοχή της Catherine Baba

Η καμπάνια που συνοδεύει τα κοσμήματα της συλλογής "Magica Naturae", δεν θα μπορούσε παρά να είχε την επιμέλεια μίας άλλη κορυφαίας της γαλλικής μόδας, της στιλίστριας Catherine Baba. Αν και Αυστραλή τη καταγωγή, η Baba αναζήτησε το όνειρό της στο Παρίσι, μετουσιώθηκε με την κουλτούρα και έγινε κομμάτι της γαλλικής βιομηχανίας μόδας κάνοντας συνεργασίες με τους κορυφαίους οίκους (Chanel, Ungaro, Givenchy, Balmain) και περιοδικά μόδας.

Στην καμπάνια για τη συλλογή, που φωτογράφισε ο Hugues Laurent, η Baba δίνει τον πρώτο λόγο στα εντυπωσιακά κοσμήματα του Top και ντύνει το μοντέλο με τα πιο λιτά party dresses και headpieces από πραγματικά λουλούδια.

Ο Elie Top στην Ελλάδα

Μετά την αποκάλυψη της συλλογής του στο Παρίσι, ο Elie Top ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη "Magica Naturae" στην Αθήνα, ως καλεσμένος της Ειρήνης Ντέρου και του i-D Fine Jewelry.

Ο αγαπημένος σχεδιαστής διασήμων όπως η Catherine Deneuve, Inès de La Fressange, Kristin Scott Thomas, Marisa Berenson, Eva Herzigová, κ.ά θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου στο Fondazione Ίδρυμα Σπύρου Λοβέρδου στην Κηφισιά για να παρουσιάσει την υπέροχη συλλογή.

*Οι συλλογές κοσμημάτων Elie Top διατίθενται στο κατάστημα i-D Fine Jewelry.