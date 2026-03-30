Αυτό το φλοράλ μεσάτο φόρεμα από την Marks&Spencer είναι ό,τι πιο όμορφο θα φορέσετε την άνοιξη

Μπορεί η φράση "φλοράλ την άνοιξη" να ακούγεται κλισέ, αλλά η μόδα της άνοιξης και τα λουλουδάτα μοτίβα πάντα πήγαιναν μαζί. Ακόμα κι αν οι τάσεις τα "αγνοούν" ή δίνουν προβάδισμα σ' άλλα prints, εμείς δεν θα σταματήσουμε να φοράμε φλοράλ την εποχή που η φύση ανθίζει. Μία αγαπημένη επιλογή είναι τα φλοράλ φορέματα και στη συλλογή της Marks&Spenser εντοπίσαμε ένα κομμάτι που δεν ξεχωρίζει μόνο για το σχέδιο και το χρώμα του, αλλά και τη γραμμή του που είναι μεσάτη και κολακεύει κάθε γυναικεία σιλουέτα.

Το φλοράλ φόρεμα από τη M& S που θα φορέσετε non stop

Στην αναζήτησή μας για ανοιξιάτικα φορέματα, ανακαλύψαμε αυτό το κομψό και ρομαντικό μεσάτο μίντι φόρεμα με στρογγυλή λαιμόκοψη, από βισκόζη, που φιλοξενεί η Marks&Spencer στη συλλογή της. Το γαλάζιο του χρώμα πάνω στο οποίο αποτυπώνονται τα ροζ φλοράλ μοτίβα δίνει μια γλυκύτητα στην επιλογή, ο ρομαντισμός της οποίας ενισχύεται από τα διακριτικά βολανάκια στη μέση, στη λαιμόκοψη και τα τρουκάρ μανίκια.

Το συγκεκριμένο φόρεμα φοριέται τόσο με blazer και μπαλαρίνες όσο και με denim τζάκετ και μίνιμαλ αθλητικά, ενώ μπορείτε να το φορέστε και αργότερα, προς το καλοκαίρι, με τα σανδάλια σας και μια ζακέτα για τις πιο δροσερές ώρες.

Φλοράλ μίντι φόρεμα μεσάτο, Marks&Spencer.

Γιατί το συγκεκριμένο φόρεμα θα γίνει το αγαπημένο σας

Το φλοράλ φόρεμα της M&S θα γίνει αγαπημένο σας όχι μόνο για τον χαρακτήρα του που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή, αλλά και για τη γραμμή του που κολακεύει κάθε γυναικεία σιλουέτα. Ένα μεσάτο φόρεμα προσφέρει μια αίσθηση αρμονίας που σπάνια συναντάμε σε άλλα κομμάτια, καθώς δημιουργεί οπτική ισορροπία. Η γραμμή του "αγκαλιάζει" το στενότερο σημείο του κορμού, τη μέση, δημιουργώντας το σχήμα της "κλεψύδρας". Είναι αυτή η στρατηγική έμφαση στη μέση που επιτρέπει στο υπόλοιπο ύφασμα να πέσει ανάλαφρα, καμουφλάροντας τυχόν ατέλειες στην περιφέρεια, ενώ ακόμα κι δεν υπάρχει περιφέρεια, ο όγκος της φούστας προσθέτει τη θηλυκότητα που λείπει.

Καθώς το βλέμμα εστιάζει στο κέντρο της φιγούρας, τα πόδια δείχνουν αμέσως πιο μακριά και ο κορμός πιο στητός, προσφέροντας μια φυσική αυτοπεποίθηση που μεταμορφώνει τον τρόπο που στεκόμαστε και κινούμαστε. Είτε το επιλέξετε για να μια πασχαλινή εμφάνιση είτε για ένα look στην πόλη, η μεσάτη σιλουέτα καταφέρνει να δείχνει το σώμα κομψό και ντελικάτο.