Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026

Μπορεί το Πάσχα του 2026 να πέφτει σχετικά νωρίς, με ένα ρίσκο χειμωνιάτικου καιρού, κάθε fashionista όμως έχει ήδη ξεκινήσει να ανανεώνει τη συλλογή της με ανοιξιάτικα ρούχα, που αναδεικνύουν το προσωπικό της στιλ και ανεβάζουν τη διάθεσή της. Και μια από τις βασικές κατηγορίες που όλες μας ψάχνουμε αυτή την περίοδο δεν είναι άλλη από αυτή των φορεμάτων, ειδικά για τις εμφανίσεις μας κατά τις εξορμήσεις που θα επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Άνετο, κομψό και με μια διαχρονική φινέτσα που κολακεύει γυναίκες όλων των ηλικιών, ένα shirtdress αποτελεί την απόλυτη πρόταση για το Πάσχα. Και εμείς εντοπίσαμε την τέλεια εκδοχή του στη Zara, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη go to επιλογή σας για μια σειρά από εμφανίσεις.

Ο λόγος για ένα λευκό, μινιμαλιστικό shirtdress από την ισπανική αλυσίδα με κύριο ύφασμα από κλωστή βαμβακιού, το οποίο και διαθέτει κλασικό γιακά με πέτο και μανίκι καβαδούρα. Με ρυθμιζόμενη μέση με κορδόνια από το ίδιο ύφασμα, η ίδια δημιουργία διαθέτει κλείσιμο μπροστά με κρυφά κουμπιά κάτω από πατιλέτα.

Ένα shirtdress σαν αυτό αποτελεί μια effortlessly cool επιλογή για τις εμφανίσεις σας στο χωριό και το νησί από τις πολύ πρωινές ώρες μέχρι και αργά το απόγευμα, είτε επιλέξετε να το φορέσετε με girly μπαλαρίνες είτε με χρωματιστά sneakers. Το λευκό του χρώμα λειτουργεί σαν καμβάς για να αναδείξει όλα τα αξεσουάρ που θα διαλέξετε στο styling, από αυτά στα μαλλιά σας – όπως ένα scrunchie ή headband – μέχρι τα κοσμήματα και την τσάντα. Η τελευταία μπορεί να είναι από ένα ψάθινο καλάθι μέχρι μια crossbody επιλογή από δέρμα.

Το λευκό shirtdress από τη Zara

Courtesy of Zara

