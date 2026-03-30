Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026

Ένα shirtdress αποτελεί την πιο στιλάτη και διαχρονική πρόταση και εμείς εντοπίσαμε την ιδανική πρόταση για αυτό το Πάσχα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 30-03-2026
Georgie Hunter/Getty Images/Ideal Image

Μπορεί το Πάσχα του 2026 να πέφτει σχετικά νωρίς, με ένα ρίσκο χειμωνιάτικου καιρού, κάθε fashionista όμως έχει ήδη ξεκινήσει να ανανεώνει τη συλλογή της με ανοιξιάτικα ρούχα, που αναδεικνύουν το προσωπικό της στιλ και ανεβάζουν τη διάθεσή της. Και μια από τις βασικές κατηγορίες που όλες μας ψάχνουμε αυτή την περίοδο δεν είναι άλλη από αυτή των φορεμάτων, ειδικά για τις εμφανίσεις μας κατά τις εξορμήσεις που θα επιλέξουμε να πραγματοποιήσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Άνετο, κομψό και με μια διαχρονική φινέτσα που κολακεύει γυναίκες όλων των ηλικιών, ένα shirtdress αποτελεί την απόλυτη πρόταση για το Πάσχα. Και εμείς εντοπίσαμε την τέλεια εκδοχή του στη Zara, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη go to επιλογή σας για μια σειρά από εμφανίσεις.

Ο λόγος για ένα λευκό, μινιμαλιστικό shirtdress από την ισπανική αλυσίδα με κύριο ύφασμα από κλωστή βαμβακιού, το οποίο και διαθέτει κλασικό γιακά με πέτο και μανίκι καβαδούρα. Με ρυθμιζόμενη μέση με κορδόνια από το ίδιο ύφασμα, η ίδια δημιουργία διαθέτει κλείσιμο μπροστά με κρυφά κουμπιά κάτω από πατιλέτα.

Ένα shirtdress σαν αυτό αποτελεί μια effortlessly cool επιλογή για τις εμφανίσεις σας στο χωριό και το νησί από τις πολύ πρωινές ώρες μέχρι και αργά το απόγευμα, είτε επιλέξετε να το φορέσετε με girly μπαλαρίνες είτε με χρωματιστά sneakers. Το λευκό του χρώμα λειτουργεί σαν καμβάς για να αναδείξει όλα τα αξεσουάρ που θα διαλέξετε στο styling, από αυτά στα μαλλιά σας – όπως ένα scrunchie ή headband – μέχρι τα κοσμήματα και την τσάντα. Η τελευταία μπορεί να είναι από ένα ψάθινο καλάθι μέχρι μια crossbody επιλογή από δέρμα.

Το λευκό shirtdress από τη Zara

φόρεμα
Courtesy of Zara

Θα το βρείτε εδώ.

Ζωγράφου: Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της μάνας του και της αδελφής του

Οι πατεράδες απαιτείται να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους

Θαυματουργό Κολλαγόνο | Οι μάσκες προσώπου που θα μεταμορφώσουν την επιδερμίδα σου

ΙΟΒΕ: Πρόκληση για οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά το ιδιωτικό χρέος- Στο 164% του ΑΕΠ το γ' τρίμηνο 2025

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Τι νέο βλέπουμε στους κινηματογράφους από αυτή την Πέμπτη

Αυτές είναι οι πιο λαμπρές προτάσεις για το Πάσχα 2026

Έρευνα: Ποια αυτοκίνητα χάνουν λιγότερη αξία μετά από 5 χρόνια

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;