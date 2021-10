"Do Your Thing" | Η νέα καμπάνια της DKNY σάς προσκαλεί να κάνετε αυτό που αγαπάτε

"Do your thing", δηλαδή "κάνε το δικό σου". Η DKNY με ένα απλό αλλά δυνατό μότο κάνει σαφές το κάλεσμά της για αυτοέκφραση και έρχεται να τιμήσει και να αναδείξει τη διαφορετικότητα, που ήταν πάντα στο DNA της σχεδιαστικής της κουλτούρας. Το ανεπιτήδευτο city style που εκπροσωπεί με συνέπεια εδώ και δεκαετίες επιστρέφει και στη νέα collection DKNY 24/7 για το Φθινόπωρο με στιλιστικές επιλογές που συνδυάζουν αρμονικά τάσεις, ευελιξία και διαχρονικότητα και η οποία συνοδεύεται από την καμπάνια "Do Your Thing", που εμπνεύστηκε από καθημερινούς ανθρώπους, για τους οποίους η αυθεντικότητα είναι τρόπος ζωής.

The new DKNY

Για τρεις δεκαετίες, η DKNY εκπροσωπεί την επιτομή του City Style δημιουργώντας looks με άποψη. Υποστήριξε στο έπακρο τα όσα πρεσβεύει, αψηφώντας συχνά το ρεύμα της βιομηχανίας της μόδας και τις τάσεις, τοποθετώντας στο επίκεντρο τις ξεχωριστές προσωπικότητες που φορούν τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ του brand.

Το εμβληματικό νεοϋορκέζικο brand έχει εδραιωθεί ως συνώνυμο του ανεπιτήδευτου στιλ. Στα τελευταία 30 χρόνια της ιστορίας της, η DKNY κατάφερε να αλλάξει τους κανόνες της μόδας δημιουργώντας τη δική της αισθητική σχολή. Και το ίδιο κάνει και τώρα. Η DKNY ανανεώνεται και επανατοποθετείται, συνδέοντας τις αξίες της με τις ατομικές αξίες των ανθρώπων που την απαρτίζουν και σχεδιάζοντας ένα συναρπαστικό αύριο, όπου το σήμα έρχεται να εντυπωσιάσει το κοινό με τη νέα του εικόνα.

Σήμερα με περισσότερο πάθος από ποτέ, η DKNY ενισχύει την αυτοέκφραση μέσα από προτάσεις στιλ που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής. Η ίδια η συλλογή έρχεται να τιμήσει και να αναδείξει τη διαφορετικότητα, παρέχοντας εναλλακτικές προτάσεις για διαφορετικές ανάγκες. Μία καινούργια μέρα ξεκινάει στην DKNY και μάς καλεί να την "κάνουμε δική μας".

Η DKNY πιστεύει ότι η αυτοέκφραση βασίζεται στην αντίληψη. Ποια είναι για εσάς τα σημαντικά; Τι σάς φέρνει χαρά; Πώς βλέπετε τον κόσμο και τη θέση σας σε αυτόν; Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που σάς κάνουν μοναδικές. Η νέα φθινοπωρινή καμπάνια της DKNY με μότο το "DO YOUR THING", εμπνεύστηκε από ανθρώπους καθημερινούς, για τους οποίους η αυθεντικότητα είναι τρόπος ζωής. Αυτή η πολυσυλλεκτική ομάδα επιδραστικών ατόμων έχει περισσότερα κοινά παρά διαφορές, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάνουν απλά αυτό που αγαπούν. Εσάς ποιο είναι το δικό σας πάθος, αυτό που σάς κάνει να ξεχωρίζετε;

DKNY 24/7: η συλλογή



Η DKNY πάντα πίστευε στον σχεδιασμό για την πραγματική ζωή. Από το επαναστατικό ντεμπούτο των 7 ευκολοσυνδύαστων κομματιών της Donna Karan, η DKNY ως σήμα είναι ο πρωταθλητής της προσέγγισης "σκέψου λιγότερο, ζήσε περισσότερο" σε ό,τι αφορά τις στιλιστικές επιλογές, ενώ ταυτόχρονα δεν παύει να προωθεί και να εξυπηρετεί το προσωπικό στιλ έναντι των τάσεων.

Αυτό το φθινόπωρο παρουσιάζει την DKNY 24/7, μία capsule συλλογή βασισμένη σε έξυπνες σιλουέτες, σύγχρονα υποδήματα και ιδιαίτερες τσάντες και αξεσουάρ, όλα σχεδιασμένα με τη σωστή ισορροπία σε ό,τι αφορά τις τάσεις, με σκοπό να συμπληρώσουν με διαχρονικά κομμάτια τα κενά που τυχόν υπάρχουν στη ντουλάπα σας. Αναγεννημένα από την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας, αυτά τα έξυπνα, βασικά κομμάτια δημιουργούν έναν ευέλικτο χαρακτήρα σε κάθε γκαρνταρόμπα, καθώς συνδυάζονται εύκολα, ενώ παραμένουν διαχρονικά.

*Η νέα συλλογή της DKNY είναι διαθέσιμη στο DKNY Store (τηλ. 211 10 88 122) στον ισόγειο χώρο του Golden Hall, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.



Κεντρική Διάθεση Όμιλος Fais: 211 10 88 400