H&M | Λανσάρει συλλογή που έχει την απόλυτη έγκριση της PETA

Την πρώτη της φιλική προς τα ζώα συλλογή της ανακοίνωσε η H&M. H "Co-Exist Story" collection χρησιμοποιεί animal-free εναλλακτικές σε υφάσματα και υλικά στα κομμάτια που φιλοξενεί και έχει την απόλυτη έγκριση της PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Μάλιστα, ο παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που μάχεται για τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία τους, έβγαλε ανακοίνωση για τη νέα animal - friendly collection της H&M, όπου αναφέρει ότι συνεργάστηκαν με τον σουηδικό κολοσσό ένδυσης στην επιλογή των υλικών για τη δημιουργία ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ, και τονίζει ότι "κάθε κομμάτι της Co-Exist Story είναι πιστοποιημένο ως "PETA-Approved Vegan”".

"Αυτή η κολεξιόν είναι η επιτομή της διαρκούς δέσμευσής μας να ανακαλύπτουμε πρωτοποριακές εναλλακτικές σε υλικά που προέρχονται από ζώα, προσφέροντας ωστόσο στους πελάτες μας την τελευταία λέξη της μόδας", δήλωσε η Ann-Sofie Johansson, creative adviser της H&M.

Η συλλογή συνδυάζει πρωτοποριακές εναλλακτικές σε υφάσματα που προέρχονται από ζώα και διαδικασίες επεξεργασίας φιλικές προς το περιβάλλον. Στα animal- free υποκατάστατα περιλαμβάνονται το FLWRDWN™, μία εναλλακτική για το "γέμισμα" σε down jackets, καπιτονέ τσάντες και γενικά σε padded κομμάτια, που χρησιμοποιεί αγριολούλουδα, αλλά και το VEGEA™, ένα φυτικό υποκατάστατο από σπόρους και καρπούς για δέρματα που προέρχονται από ζώα. Η ECONYL® nylon ίνα, που παρασκευάζεται από απορρίμματα, όπως πλαστικά και κουρέλια, έχει χρησιμοποιηθεί στα πλεκτά της συλλογής.

Αν και η PETA έχει συχνά αναγνωρίσει τις προσπάθειες brands να μειώσουν τη χρήση προϊόντων που δεν σέβονται τα ζώα, αυτή είναι η πρώτη φορά που η συλλογή ενός label έχει την επίσημη έγκριση του οργανισμού.

*Η συλλογή "Co-Exist Story" θα κυκλοφορήσεις στις 4 Νοεμβρίου στο hm.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Η&Μ σ όλο τον πλανήτη.